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中職／洪一中擁6冠最多　挑戰台灣史上唯一千勝教頭

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▲▼中華職棒總冠軍賽第一戰,Lamigo桃猿對統一,洪一中。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿洪一中。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒邁入第30個球季，Lamigo桃猿總教練洪一中2004年執掌兵符以來包辦6冠，成為擁有最多冠教頭，本季將率軍尋求隊史首次3連霸，力拚個人第7冠，有望成為中職史上首位「千勝教頭」。

洪總在2004年下半季接任LaNew熊總教練，6月19日在澄清湖對戰統一獅奪得執教首勝，2006年7月12日奪得第100勝，對手同樣是統一獅，相隔2年的5月7日贏兄弟取得第200勝，2010年轉任二軍總教練，2011年回到一軍繼續執掌兵符，當時在3月26日對戰兄弟拿下第300勝，隔年8月4日同樣對戰兄弟奪第400勝，2014年、2015年先後達成500勝、600勝里程碑，也成為最速600勝的總教練。

2017年5月21日，洪一中率隊擊敗富邦悍將，取得700勝，同年7月11日以716勝超越已故「徐總」徐生明的715勝，成為台灣職棒史上最多勝教頭，猿隊該季拿下78勝41敗，以0.655超高勝率、年度第1之姿挺進台灣大賽，最終以4勝1敗擊敗兄弟，奪得隊史第5座總冠軍。

拿下716勝之後，洪總接下來的每一勝都是新紀錄，去年8月12日對戰統一獅，拿下生涯第800勝，最終率隊以73勝47敗、連2年都是全年第1打進季後賽，並達成2連霸，取得隊史第6冠。

中華職棒大聯盟若連同台灣大聯盟計算，僅洪一中、徐生明兩位教頭執教超過500勝，謝長亨以339勝排名第3，洪總目前生涯累積823勝，顯得更為難能可貴，今年將滿58歲的他，要帶領球隊尋求隊史首次3連霸，最快2021年達成執教千勝里程碑。

執教至今擁有最多勝場數，洪總心懷感謝，有一位賞賜他的老闆，而談到千勝歷史里程碑，他坦言是心目中嚮往的目標，卻不敢太過期待：「「想當然想，但決定權不在我，一旦沒有總教練職位就無法有千勝，能夠可以持續寫下勝場紀錄，是球團願意給我機會，以及各種時機的配合；勝利是要一步一步累積，才會有成果。」

猿隊對洪總已有一定的信任，劉玠廷曾提到，最佩服洪總做事情的堅持態度，而在堅持的同時，也會適時調整自己，這一路走來，都在摸索和學習，董事長劉保佑也相當愛惜愛才，願意花時間培養總教練。

▲徐生明生前最喜歡的照片生明大義。(圖／球團提供)

▲徐生明生前最喜歡的照片生明大義。(圖／本報資料照)

關鍵字： 中職中華職棒洪一中Lamigo桃猿
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