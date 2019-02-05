前進奧運／亞運千分之二秒銀恨　楊俊瀚美國移訓衝金拼積分





▲ 亞運田徑100公尺複賽楊俊瀚。（圖／記者季相儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

「台灣最速男」楊俊瀚在2018年印尼雅加達亞運，田徑項目男子200公尺，因千分之二秒之差奪銀，帶著這經驗和遺憾，上個月底前往美國東田納西州立大學移地訓練，並進行第一場室內訓練賽60m就奪金，持續備戰東京奧運。

楊俊瀚在亞運100公尺、200公尺的表現令人驚艷，200公尺以20秒23再度打破全國紀錄的成績，若是在2017年倫敦世錦賽決賽，可以排到第4名，若以里約奧運來看則是第7名，當時田徑總教練孫念祖就表示，楊俊瀚已經是2020東京奧運計畫的選手。

楊俊瀚在亞運的成績由於不在世錦賽賽程之內，因此不能列入達標標準，而結束亞運賽程後，並沒有參加去年12月的全田賽，而是再度前往美國移地訓練，日前代表《adidas》組隊參賽，也是男子60公尺賽事中唯一亞洲參賽選手，預賽先繳出6秒80的成績晉級決賽，決賽再飆出6秒75摘金。

楊俊瀚也在自己粉專貼出影片，「嘗試採用新的訓練內容後，首次面對實戰，興奮的心情大過於緊張，期待每一次出場的機會，都能夠將新的學習轉換成能量，在比賽中發揮出來。」預計備戰4月亞錦賽，再拚進明年9月世錦賽，爭取奧運積分。

▼亞運田徑200公尺楊俊瀚。（圖／記者李毓康攝）