中職／王柏融離隊　郭嚴文將成打線關鍵人物

▲郭嚴文。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿拚隊史首次3連霸，隨著王柏融離隊後，連霸之路增添不確定性；打擊教練曾豪駒認為郭嚴文在本季扮演重要角色：「他將成為火力能否往上竄的關鍵因子。」

曾豪駒在去年季前曾點名藍寅倫為「Key Man」，他也確實繳出佳績，出賽107場為生涯單季最多，繳出146支安打、0.335打擊率、15轟創生涯新高，另有64分打點，總冠軍系列賽出賽5場，合計24打數11安打，包括2轟，打擊率0.458、長打率0.708，季後獲加薪肯定，且簽下3年複數年約，保證月薪35萬，前2年出賽數達到設定門檻，第3年月薪上看45萬。

談到今年關鍵人物，曾豪駒直指郭嚴文將是火力串連的重要角色：「少了柏融，火力能夠串連變得更重要，嚴文在球隊不只在打線上有作用，他還能夠帶領團隊氣氛，我相信他是我們球隊火力能不能夠竄上去的一個關鍵點。」

郭嚴文去年季初因撲壘導致小指骨折缺陣近一個月，歸隊後仍維持好手感，共出賽85場，104支安打、10發全壘打，貢獻52分打點，打擊率0.322。

作為陣中老大哥，郭嚴文是大家心目中的「暖男」，總是不吝於分享自身經驗，他曾說，比起自己的表現，更想帶給球隊安定感，也藉由自己的經驗，提醒後輩別因為幾次失誤想太多，「選手上場就是盡全力，誰都不會想發生失誤，即使失誤也是盡了全力，心面對一切，並在失誤中學習，這是最重要的。」

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）