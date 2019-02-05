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三後衛分走球權　陳盈駿的隱憂

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▲▼陳盈駿。（圖／CFP）

▲陳盈駿。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

陳盈駿為台灣新生代最強後衛，在CBA賽場上雖然較多是替補上場，得分表現也有模有樣，在球迷間的知名度也相當不錯。不過在小外援福格(Kyle Fogg)和西熱力江大幅消耗出手次數的狀況下，陳盈駿相對缺乏表現機會和亮眼數據，成為本季一大隱憂。

本季前半段陳盈駿場均得分曾超過13分，外線命中率也有40%以上，相當夠水準。不過兩位不時和他同時上場的後衛之中，福格為聯盟得分佼佼者，雖然出手多但命中率非常有水準來到39%，兩分球命中率51%，罰球也有87%，場均出手超過20次，33.9分。

因此陳盈駿太多時間就是把球運過半場，球送出去之後便不會再回到他手上。此外，曾入選過中國國家隊的西熱力江稍微有些人來瘋，雖然失誤較多但防守賣力，進攻端也很敢投，場均13分是廣州隊陣中得分唯一上雙的本土球員。

在兩名後衛的夾擊之下，陳盈駿較少有自己拿球組織進攻，或是挑戰籃框的機會。雖然他不是太重視個人數據，但我認為在機會不夠穩定的狀況下，稍微也影響到了他的狀態。截至1月中，他的場均得分已下滑到9.8分，外線命中率來到33%，得分上雙的頻率也不如賽季前半段。看來陳盈駿的下半季甚至是季後賽會是一大考驗。

▲▼陳盈駿。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將陳盈駿
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