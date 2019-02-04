中職／桃猿拚3連霸　重砲群準備到位





▲朱育賢、陳俊秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

「大王」王柏融離隊後，Lamigo桃猿少了一門重砲，林泓育、陳俊秀、朱育賢等人身肩重任，將一同扛起火力，打擊教練曾豪駒相當放心，直指重砲群已準備到位，「以往春訓開始都會有落差，但今年看起來，大家都準備得差不多，競爭力很強。」

猿隊今年將挑戰隊史第1次3連霸，但少了王柏融，連霸之路增加不確定性，不過曾豪駒說：「俊秀、小胖（林泓育）和朱哥（朱育賢）等資深球員都調整得不錯。」至於誰將接下大王的第3棒，他認為大家都有機會：「在差不多的情況下，誰都有可能。」

今年將滿30歲的陳俊秀上季打出145支安打、17支全壘打、打擊率0.375，77打點，拿下打擊王以及最佳一壘手以及年度MVP三大獎，曾豪駒認為，他今年仍會是球隊的重要角色，將與林泓育、朱育賢一同串連火力。

廖健富去年因肩傷在下半季主要擔任指定打擊，季後傷勢恢復良好，春訓也正常蹲捕，開季有望強勢回歸，與林泓育一同排入先發打線，讓火力最大化。

桃猿總教練洪一中也安排廖健富前往石垣島對戰羅德，會讓他下場蹲捕，藉此觀察他的守備表現，期待他的穩定度提升，增添一軍先發優勢。





▲廖健富。（圖／記者黃克翔攝）