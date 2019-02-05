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老闆賠怕了！安德森性價比低　下賽季自願降薪1.8億

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▲▼安德森（Ryan Anderson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德森自願降低明年保證薪資至1560萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

NBA在2016-17賽季開始，單季轉播權利金從過往的9.3億美元（約280億台幣）暴漲至26.6億美元（約820億台幣），同時當時開啟了「大頂薪時代」。現實的是，2年過去各家老闆卻紛紛開始縮手，主要是這段期間太多「高薪低能」的球員，本季轉戰太陽的大前鋒安德森（Ryan Anderson）正是最佳範例之一。

安德森在2016年夏天與火箭簽下4年8000萬美元（約24億台幣）的大約，同年火箭也網羅了進攻大師丹東尼（Mike D’Antoni）擔任球隊主帥，原先希望藉著安德森高炮塔的外線火力，搭配上丹東尼的進攻體系，可以讓哈登（James Harden）進攻天賦更上層樓。

▲▼安德森（Ryan Anderson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德森來到休士頓後水土不服。（圖／達志影像／美聯社）

安德森前往休士頓後，一改過往都以板凳出發的身份，整季出賽72場都是先發上陣，不過場均得分從前一季的17分反倒下滑至13.6分，儘管他的三分命中率不減反升，但是在不習慣丹東尼那極少出現中距離跳投的戰術下，也讓安德森進攻效率值來到6年來新低。

火箭在2017-18季前迎來了塔克（PJ Tucker）、巴哈穆鐵（Luc Mbah a Moute）增強鋒線深度，安德森儘管在季初依舊是先發大前鋒，不過在季中受傷過後，先發地位不再，隨後更是掉出輪替陣容，到了季後賽甚至被球隊完全邊緣化。該季安德森年薪高達1950萬美元（約6億台幣），是球隊第3高薪，僅次於MVP哈登和主控保羅（Chris Paul）。

▲▼安德森（Ryan Anderson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德森當初高薪風光加盟火箭不過很快被認賠殺出。（圖／達志影像／美聯社）

安德森2年的火箭生涯總共領了3830萬美元，卻只繳場均11.6分、4.8籃板，與先前在鵜鶘隊表現差很大，因此2018年夏天便被火箭打包到太陽。不過太陽也沒打算要重用安德森，本季至今進行了54場比賽，安德森只出戰了15場，場均上場時間只有18.5分鐘，得到3.7分、3籃板都是生涯新低。

儘管安德森本季出賽相當少，但年薪仍高達2040萬美元（約6.3億台幣），在太陽隊陣中一票「菜逼八」球員中，安德森不僅是球隊最高薪外，甚至比起第2高薪的瓦倫（T.J. Warren）高出快一倍。安德森在合約最後一年雖然還有2120萬美元（約6.5億台幣），不過在與太陽交易的過程中，他自願將明年的保證薪資降至1560萬美元（約4.8億台幣）。

▲▼安德森（Ryan Anderson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲安德森投進三分球後會用手勢緬懷尋短的女友Gia Allemand。（圖／達志影像／美聯社）

今年30歲的安德森，2008年選秀首輪第21順位被籃網隊選中，先後效力過魔術、鵜鶘、火箭、太陽，生涯場均得分12.5分、5.3籃板，208公分的身高主打大前鋒，有著優異的外圍投射能力，在2011-12賽季命中166記三分，成為全聯盟三分球王

關鍵字： NBA太陽火箭安德森Ryan Anderson
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