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超級盃／悶！比數創史上新低　公羊成第2支無達陣球隊

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▲▲2019第53屆超級盃公羊、愛國者。（圖／達志影像／美聯社）

▲第53屆超級盃公羊、愛國者比數創下史上新低。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

第53屆超級盃新英格蘭愛國者與洛杉磯公羊打出低比分戰役，愛國者在上半場僅以3比0領先，是超級盃史上第2低的半場比分，而終場愛國者13比3擊敗公羊奪隊史第6冠，也創下史上最低比分。

愛國者錯過開賽前兩波進攻，第一節都沒有分數進帳，第二節靠著踢球員戈斯特科夫斯基（Stephen Gostkowski）42碼射門首開紀錄，半場3比0為史上第2低的比賽，僅次於1974年匹茲堡鋼人與明尼蘇達維京人的2比0。

上半場掛蛋的公羊隊在第三節終於有所斬獲，連續8波進攻以棄踢收尾，寫下超級盃史上最慘紀錄，第9波公羊進攻組終於殺到愛國者陣地，踢球員曾爾倫（Greg Zuerlein）踢進53碼射門，不僅是超級盃史上第二遠的射門距離，也幫助球隊追平分數。

前三節公羊、愛國者都無法攻進達陣區，改寫超級盃新紀錄，同時這是超級盃史上前3節得分最低的一場比賽，刷新了2007年超級盃第三節結束紐約巨人3比7落後愛國者的紀錄。

最終愛國者以13比3帶走了勝利，公羊未能報17年前敗給愛國者的仇，且還成為超級盃史上第2支沒有達陣的球隊，前一支球隊是1972年3比24慘敗給達拉斯牛仔的邁阿密海豚隊。

▲▲2019第53屆超級盃公羊、愛國者。（圖／達志影像／美聯社）

▲公羊是超級盃史上第2支零達陣球隊。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 超級盃愛國者公羊
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