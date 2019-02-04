超級盃／波士頓連2大賽擊敗洛城　紅襪愛國者相繼登頂

▲2019第53屆超級盃愛國者奪冠。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

去年大聯盟世界大賽由波士頓紅襪對上洛杉磯道奇，今年第53屆超級盃再次上演「洛城大戰波士頓」戲碼，這回波士頓球迷又再一次笑到最後，愛國者以13比3擊敗公羊與紅襪相繼登頂。

這是超級盃史上第二度與MLB世界大賽上演相同的城市對決，上一次出現同要組合已要追溯到1969年，巧合的是，這次與50年前的結果相同，都由同座城市的球隊贏得最後冠軍。

去年10月紅襪先以4勝1敗擊退道奇，相隔5年奪得世界大賽冠軍，拿下在21世紀的第4次冠軍。今年愛國者相隔17年對決公羊，成功收穫隊史第6冠，與匹茲堡鋼人並列聯盟最多冠軍隊伍。

洛杉磯與波士頓之間東、西岸大戰，總是能引起話題，上一次洛城獲勝已是2010年NBA總冠軍戰，當時湖人4勝3敗擊敗塞爾提克奪冠，堪稱是近年來的經典大戰。

NFL賽季在超級盃結束後劃下句點，緊接著將等待NBA、NHL冰球聯盟的季後賽，湖人目前還在為搶西區前8名而努力，快艇則是排在西區第8，NHL洛杉磯國王隊則是分區墊底，洛杉磯球迷想要慶賀冠軍，恐怕要等上好一陣子了。

▲2018世界大賽冠軍紅襪隊。（圖／達志影像／美聯社）



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