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超級盃／公羊慘變「小綿羊」　半場愛國者3比0領先

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▲超級盃愛國者四分衛布雷迪、公羊四分衛戈夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲第53屆超級盃愛國者對戰公羊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導 

第53屆NFL超級盃於4日開打，暌違17年新英格蘭愛國者再次對決洛杉磯公羊，第一節雙方都沒分數進帳，第二節愛國者靠著42碼射門先馳得點，公羊上半場進攻明顯乏力，宛如小綿羊一樣軟弱，合計僅攻下57碼，半場愛國者以3比0暫時領先。

第一節愛國者率先取得球權，但四分衛布雷迪首次嘗試傳球就被抄截，這是他參與超級盃首次發生第一傳就出現失誤。隨後第二波進攻，愛國者推進至射門範圍，但向來穩健的踢球員戈斯特科夫斯基（Stephen Gostkowski）射丟46碼射門。愛國者錯過前兩波進攻，公羊也無法轉化成得分，首節結束雙方仍是0比0。

進入第二節，愛國者終於率先突破公羊，布雷迪找上最信任的接球員愛德曼（Julian Edelman），以及近端鋒葛朗科斯基（Rob Gronkowski），推進到公羊陣地24碼處，由戈斯特科夫斯基踢進42碼射門，取得3比0領先。

公羊上半場進攻組表現一無是處，22次進攻僅2次取得第一檔，第三檔轉換率是0，合計僅攻57碼（傳球32碼、跑陣25碼），超級盃史上第4年輕的先發四分衛戈夫（Jared Goff）12傳5中，只丟出52碼，而明星跑衛葛利（Todd Gurley）也形同消失，3次跑陣僅貢獻10碼。

根據超級盃歷史數據顯示，過往一共出現過9次首節0比0狀況，這是愛國者第5次在超級盃碰上0比0的情況，不過對於愛國者來說，這並非是壞事，因為前面4次愛國者最終都拿下冠軍，勝率百分之百。

▲2019第53屆超級盃公羊四分衛戈夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲公羊四分衛戈夫。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 超級盃愛國者公羊
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