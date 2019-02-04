浴血重生！別再叫我「賣鞋哥」　北大荒玫瑰綻放

▲羅斯本季再度打出讓球迷驚艷的身手。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）



記者黃詩崴／綜合報導

「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）本季在灰狼隊浴血重生，自2012年季後賽受傷後，羅斯的身手嚴重下滑，與品牌合作的簽名球鞋仍舊年年出新款，也不斷被酸民攻擊「不會打球；只會賣鞋」。7年歲月流逝，僅管這朵玫瑰沒辦法像過去在芝加哥耀眼綻放，羅斯今年改善了自己外線不穩的問題，三分命中率更是生涯之最，成為本季最佳進步獎最熱門人選。

▲2011年羅斯成為史上最年輕MVP得主。



羅斯在2008年以狀元之姿加入公牛，成為「後喬丹時代」的正解，在2010-11賽季，年僅22歲的他拿下的不僅是年度MVP，更是史上最年輕的MVP得主，瞬間成為聯盟當紅炸子雞。adidas早在羅斯加盟聯盟之初，便與這塊寶玉簽約，到了2012年明星賽雙方準備重新洽談新約，adidas甚至端出14年1.85億美元（約57億台幣）的合約，加上數個對羅斯團隊利多的條款，就是看準當年才23歲的羅斯絕對值得這筆頂級大約。

▲左膝十字韌帶撕裂也讓羅斯的生涯直轉急下。



好景不常，在羅斯與adidas簽約的幾個月後，2012年4月29日發生憾事。東區季後賽首輪，東區龍頭公牛交手七六人的首戰，在比賽僅剩下90秒時，公牛雖然早已勝券在握，但主力陣容依舊在場上拼搏，羅斯帶球切入禁區後，一個招牌的墊步，卻就是這步，讓他的籃球生涯發生了天崩地裂的改變，左膝前十字韌帶嚴重撕裂。

羅斯在左膝受到嚴重創傷，即便開完刀、復健後重返賽場，體能條件卻不似過去如此勁爆；不過羅斯仍不改球風，依然試圖強打禁區，也導致成績直線下滑。2016年公牛也徹底失去耐心，將曾經的少主交易到尼克，接下來的2年羅斯換了4支球隊，直至去年3月才加入過去恩師席波杜（Tom Thibodeau）麾下的灰狼。

▲羅斯在2012年與adidas簽下14年長約。



2018年夏天羅斯以老將底薪續留灰狼，當大多數人認為他已經不如過往，只是為了延續品牌代言生涯才繼續打球的時候，卻在本季浴火重生，在2018年10月31日對戰爵士的比賽中，狂砍生涯新高50分，並且在最後送出再見阻攻帶走比賽勝利，賽後他也激動落淚。

仿佛夢回首，看見了當初身穿火紅戰袍的羅斯，本季的他的確有揮別前幾年低潮的狀態，場均可以砍下18.3分，就算不如巔峰期動輒20分以上的場均，但已經近7年來場均新高，且本季在灰狼多半從板凳出發，與過往的絕對先發有著不同的角色定位。

▲羅斯砍下生涯新高50分後落下男兒淚。



除了得分是近7季新高外，傷後仍不改打法的羅斯，本季同樣在打法上沒有太多改變，不過他修正了投籃不穩的缺點，在這「大三分時代」，儘管沒有從順如流的大量出手三分，但也把三分命中率突破4成，這項數據是他的生涯新高。

重新定義堅韌的羅斯，除了有著讓自己感動落淚的比賽，更鼓舞了無數球迷。本季明星賽球迷票選階段，身處列強環繞的西區，羅斯硬生生殺出成後衛第2高票，儘管在之後的球員票選以及媒體投票後沒能重返明星賽，但他已經用球技洗刷「賣鞋哥」的名號，證明「飆風玫瑰」從未凋零，只是等待重新盛放的那一刻。