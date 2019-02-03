運動雲

> >

超級盃／「恩怨」難了！詹皇挺公羊　厄文支持愛國者

ETtoday運動雲

▲「詹皇」詹姆斯、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲第53屆超級盃，詹姆斯、厄文挺不同球隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

NFL第53屆超級盃將於4日上午7點半開戰，由洛杉磯公羊出戰新英格蘭愛國者，波士頓和洛杉磯再度對決，也激起NBA球員之間的火花，效力湖人的詹姆斯（LeBron James）表態力挺公羊，而效力塞爾提克的厄文（Kyrie Irving）自然是支持愛國者，兩人之間的「恩怨」又再一次浮上檯面。

詹姆斯以前高中時期就是籃球、美式足球雙棲球員，雖然最後選擇到NBA發展，但心裡仍熱愛美式足球，也一直是達拉斯牛仔的死忠球迷。不過他現在加盟湖人，當然要力挺同屬洛杉磯的公羊隊，第一時間就在推特上祝福公羊封王。

在詹姆斯發文力挺公羊後，早早就種下心結的厄文，也被媒體問到關於超級盃的問題，他不假思索表示，「祝兩支球隊好運，當然我支持的愛國者隊，所以愛國者加油！」

▲2019第53屆超級盃,新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊。（圖／翻攝自NFL推特）

▲2019第53屆超級盃,新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊。（圖／翻攝自NFL推特）

今年超級盃恰巧與去年10月大聯盟世界大賽組合相同，這是超級盃史上第二度與MLB世界大賽上演相同的城市對決。80年代魔術強森（Magic Johnson）領軍的湖人與「大鳥」柏德（Larry Bird）率隊的塞爾提克之間的對決，創下了經典，也為兩城市塑造出「世仇」氛圍。

去年大聯盟世界大賽紅襪對決道奇之前，前一次的洛城大戰波士頓已是2010年NBA總冠軍戰，湖人4：3擊敗塞爾提克奪冠，堪稱是近年來的經典大戰。2008年率綠衫軍擊敗湖人的「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也支持愛國者，「這裡有外星人和飛馬，還有布雷迪。」

相較於塞爾提克球員在社群網站上助威，洛杉磯職業隊球員就沒有這麼熱衷，主要原因可能在於公羊才於2016年搬回洛杉磯，其他職業隊球員沒有太多的歸屬感，因此，就連道奇老闆魔術強森都沒有直接表態。

▲皮爾斯看衰拜能，直言自己復出機會都比對方大。（圖／達志影像／美聯社）

▲「真理」皮爾斯支持愛國者。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 超級盃愛國者公羊詹姆斯厄文
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

熱門新聞

三分線外拔起來就投　詹姆斯的「柯瑞化」之路

「叫你總ㄟ出來打」代打滿貫成經典　黃忠義自爆狂發抖

中職／廖于誠很難打　張泰山與黃忠義特訓也無法突破

黃蜂隊史最大合約不是沃克　是高薪低就法國搖擺人巴頓

中職／曾看輕19歲的張泰山　黃忠義自嘲「一人球隊」

中職／林祖傑放棄合庫正職　恩師叮嚀要加油

讀者回應

﻿

最新新聞

1恩怨難了！詹皇厄文超級盃唱反調

2湖人迷狂喊：我們要湯普森

3超級盃「最萌年齡差」老少大對決

4格林：與KD爭吵在勇士地位受損

5「超級盃之王」愛國者挑戰第6冠

熱門新聞

1詹姆斯的「柯瑞化」之路

2代打滿貫成經典　黃忠義爆狂發抖

3廖于誠難打　張泰山與黃忠義特訓

4黃蜂隊史最大合約　高薪低就的巴頓

5曾看輕泰山　黃忠義自嘲1人球隊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366