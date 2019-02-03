超級盃／「恩怨」難了！詹皇挺公羊　厄文支持愛國者

▲第53屆超級盃，詹姆斯、厄文挺不同球隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

NFL第53屆超級盃將於4日上午7點半開戰，由洛杉磯公羊出戰新英格蘭愛國者，波士頓和洛杉磯再度對決，也激起NBA球員之間的火花，效力湖人的詹姆斯（LeBron James）表態力挺公羊，而效力塞爾提克的厄文（Kyrie Irving）自然是支持愛國者，兩人之間的「恩怨」又再一次浮上檯面。

詹姆斯以前高中時期就是籃球、美式足球雙棲球員，雖然最後選擇到NBA發展，但心裡仍熱愛美式足球，也一直是達拉斯牛仔的死忠球迷。不過他現在加盟湖人，當然要力挺同屬洛杉磯的公羊隊，第一時間就在推特上祝福公羊封王。

在詹姆斯發文力挺公羊後，早早就種下心結的厄文，也被媒體問到關於超級盃的問題，他不假思索表示，「祝兩支球隊好運，當然我支持的愛國者隊，所以愛國者加油！」

▲2019第53屆超級盃,新英格蘭愛國者對戰洛杉磯公羊。（圖／翻攝自NFL推特）



今年超級盃恰巧與去年10月大聯盟世界大賽組合相同，這是超級盃史上第二度與MLB世界大賽上演相同的城市對決。80年代魔術強森（Magic Johnson）領軍的湖人與「大鳥」柏德（Larry Bird）率隊的塞爾提克之間的對決，創下了經典，也為兩城市塑造出「世仇」氛圍。

去年大聯盟世界大賽紅襪對決道奇之前，前一次的洛城大戰波士頓已是2010年NBA總冠軍戰，湖人4：3擊敗塞爾提克奪冠，堪稱是近年來的經典大戰。2008年率綠衫軍擊敗湖人的「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也支持愛國者，「這裡有外星人和飛馬，還有布雷迪。」

相較於塞爾提克球員在社群網站上助威，洛杉磯職業隊球員就沒有這麼熱衷，主要原因可能在於公羊才於2016年搬回洛杉磯，其他職業隊球員沒有太多的歸屬感，因此，就連道奇老闆魔術強森都沒有直接表態。

▲「真理」皮爾斯支持愛國者。（圖／達志影像／美聯社）



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