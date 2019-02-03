超級盃／愛國者拚第6冠　布雷迪有望成史上最多冠球員

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

第53屆超級盃將在台北時間4日除夕早上開戰，洛杉磯公羊隊將迎戰連續3年打進超級盃的新英格蘭愛國者，這也是主帥貝利奇克（Bill Belichick）和四分衛布雷迪（Tom Brady）第9次聯手，超越所有球隊打進超級盃的次數，將挑戰隊史第6座冠軍。

愛國者過去4年奪下兩座超級杯冠軍，如果今年再次成功奪冠，將是隊史第6座冠軍，追平匹茲堡鋼人並列全聯盟最多冠球隊。值得一提的是，愛國者這場取勝將是隊史第37場季後賽勝利，超越鋼人隊成為聯盟季後賽最多勝隊伍。

個人方面，41歲的布雷迪16年職業生涯，一共收穫5枚冠軍戒，與舊金山49人和達拉斯牛仔傳奇海利（Charles Haley）並列球員最多冠，若再拿下一冠，將是聯盟史上最多冠球員。

這是貝利奇克和布雷迪第9次在超級盃聯手，貝利奇克在擔任愛國者主帥之前，曾於紐約巨人以防守教練身份奪下2枚冠軍戒，加上愛國者時期的5座冠軍，總計7枚冠軍戒與前丹佛野馬隊總管達倫（Neal Dahlen）並列最多。

愛國者連續3年闖進超級盃，為NFL聯盟史上第3隊達成此成就的隊伍，過去2支球隊分別是愛阿密海豚和水牛城比爾隊，巧合的是，這3支球隊都是來自於美國聯會東區。

▲愛國者挑戰隊史第６冠。（圖／路透社）



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