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冰島戰吼喊出世界　另類的國家行銷

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▲冰島VS克羅埃西亞。（圖／路透）

▲冰島男足。（圖／路透）

記者張克銘／綜合報導

想要行銷自己國家的觀光，也許參與大型體育賽事是一個好方法，冰島在2018年世界盃搶走了大家的目光，也讓大家重新認識冰島這個小國家，尤其著名的「維京戰吼」更成為冰島的著名標誌。

冰島並非是在世界盃上才成名，早在2016年歐洲盃，冰島奇蹟似的闖進8強，就讓世人知道冰島足球並不是弱者，16年前冰島決定在足球基礎建設和青訓大力投資，加上與當地公司合作，開始建造室內球場和小型的戶外球場，讓許多孩子能夠擁有很好的訓練資源。教練部分，2010年根據統計，全冰島有41%的教練擁有歐足聯的B級教練執照，比率高過英格蘭、法國等足球傳統強國。

▲冰島男足、冰島球迷、維京戰吼，冰島vs奈及利亞。（圖／路透社）

▲冰島維京戰吼。（圖／路透社）

室內球場絕對是改變冰島的重要關鍵，冰島因為氣候訓練時間大概只有4到5個月，所以大多都只能做力量的訓練，反而技術層面要求較少，但室內球場改好後，冰島技術型球員開始出現。許多中前場球員也都在義甲、英超等級踢球，而冰島的青訓系統也逐漸看到了成效。

踢進世界盃絕對是讓全世界看到冰島最好的方式，在全世界最受矚目的賽事中，冰島成為進軍世界盃人口數最少的國家，雖然最後未能在小組中突圍，但創造國家在世界盃的首個進球，而許多球員也都有故事，如島門將霍多森（Hannes Halldorsson）曾是一名導演，主帥霍格里森(Heimir Hallgrimsson)是一名牙醫，都讓冰島的世界盃故事添了不少傳奇成分。

▲冰島男足。（圖／路透社）

▲冰島男足。（圖／路透社）

而每當賽後的球迷與球員一起的維京戰吼，透過網路的力量傳遞到世界各地，更讓許多球隊球迷仿效，而當時冰島在世界盃的首場比賽，收視率更來到了驚人的99.6%，這些小故事都成為宣傳冰島國家的最好方式，藉由世界盃來宣傳國家，也是最好、最有效的方式。
 

關鍵字： 世界盃冰島男足
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