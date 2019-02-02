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打臉刷數據質疑！　衛少取大三元球隊100勝22敗

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▲▼雷霆、衛斯布魯克、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克取大三元的戰績為100勝22敗打臉質疑者。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆2日作客邁阿密最終雷霆以118比102收下7連勝，除了喬治(Paul George)全場轟下43分是致勝人物外，衛斯布魯克(Russell Westbrook)繳出14分，12籃板，14助攻的大三元也是關鍵，這也是他生涯第122次的大三元，據統計只要「衛少」拿下大三元的戰績為100勝22敗，打臉了外界對他「刷數據」的批評。

衛斯布魯克過去2季都達場均大三元的驚人成就，是繼「大O」羅伯森(Oscar Robertson)後，史上第2位單季場均大三元的球員，無疑是現役大三元製造機，本賽季至今場均也有21.5分，10.9籃板，10.9助攻，有望挑戰連3季場均大三元的紀錄。

不過雖然大三元數據相當亮眼，但外界仍有許多人質疑「衛少」是刷數據才能得到這樣的成就，都認為他只在意數據不在乎勝負，不過根據《Redditor Slats7》指出，在生涯拿下122次的大三元中，雷霆取得了100勝22敗的戰績，是相當巨大的勝負差距，由此可見並不像外界所說衛斯布魯克大三元只是刷好看，只要得分、籃板、助攻都達到高水平的時候，對球隊是有實質的幫助。

不過衛斯布魯克本季也在打法上做出改變，他逐漸將球權釋出給喬治，這不僅提升了「泡椒」的整體能力，自己也不會有過大的體力負荷，而且球隊的磨合也處在極佳的狀態，目前雷霆已經拿下7連勝，以33勝18敗的戰績位居西區第3。

▲雷霆喬治、衛斯布魯克。（圖／路透）

▲喬治。（圖／路透）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克
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