棒、籃、足通殺　ELEVEN SPORTS朝全台最強體育頻道邁進

▲ELEVEN SPORTS今年主打「翻轉」。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者黃詩崴／綜合報導

中華職棒30年統一獅主場賽事確定由ELEVEN SPORTS取得轉播權，再加上原本的桃猿主場賽事，使得ELEVEN SPORTS成為今年賽季唯一一家轉播2隊的電視台，今年除了中職賽事外，還有FIBA世界盃籃球賽、英超聯賽、ABL、WSBL等各項運動賽事轉播權，在在顯現出ELEVEN SPORTS想要成為全台最強體育頻道的決心！

▲2019年中職統一主場由ELEVEN SPORTS負責轉播。（圖／截至YouTube）



統一獅與FOX結束了4年的合作關係，今年的轉播權由ELEVEN SPORTS搶下，再加上原先桃猿的轉播權，讓2017年才加入中職轉播的ELEVEN SPORTS搖身一變，成為今年中職轉播場次最多的電視台。

ELEVEN SPORTS從2017年正式開播後，積極投入運動轉播市場，除了最廣為人知的桃猿主場賽事外，也是國內唯一轉播中職二軍、冬季聯盟的電視台，算上MOD頻道後連富邦主場的賽事都可以在ELEVEN SPORTS上看見，已經包辦了中華職棒絕大部分的賽事轉播。

▲ABL寶島夢想家主客場都可以在ELEVEN SPORTS上看到。（圖／截至YouTube）



除了棒球賽事外，ELEVEN SPORTS在收視人口眾多的籃球方面也下了不少工夫，世界籃球最高殿堂NBA例行賽事；寶島夢想家去年加入ABL就開始與ELEVEN SPORTS合作到現在；今年也有新增WSBL。

▲今年ELEVEN SPORTS取得WSBL轉播權。（圖／截至YouTube）



在足球方面ELEVEN SPORTS也是煞費苦心，全台獨家轉播英格蘭超級足球聯賽，並且還透過社群媒體互動讓球迷票選想看的轉播場次，也都是國內體育頻道首創，去年第一屆舉辦的歐洲國家足球聯賽也在ELEVEN SPORTS的轉播雷達中，讓國內球迷不漏掉高水平的歐洲足球賽事。

▲ELEVEN SPORTS透過互動方式讓觀眾票選想看的英超對戰組合。（圖／截至YouTube）



開播至今短短2年的時間，ELEVEN SPORTS延攬不少國內外重要賽事轉播，已經成為台灣體育頻道重要一環，不過看來ELEVEN SPORTS還不打算停下腳步，持續往全台最強體育頻道之路邁進。