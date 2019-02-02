迷你棒球冬令營慶收關　張泰山送紅包迎新春

▲張泰山送紅包。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導



救國團與MINI BASEBALL推廣小組共同舉辦的迷你棒球冬令營，昨日(2/1)在新竹市竹光運動中心進行最後一天的課程，一連五天由WBSC認證師資與救國團專業親切的隊輔帶領近20位小朋友體驗棒球樂趣，迷你棒球推廣大使張泰山也擔任客座師資，在今天的結業式上頒發證書給所有學員，為活動劃下圓滿句點。



共同擔任冬令營主辦單位的救國團新竹團委會賴郎憲總幹事表示：「很榮幸這次跟迷你棒球學院一起合作，棒球是台灣的國球，推廣棒球就應該像這樣從小去扎根，讓小朋友從小培養興趣。救國團未來也希望持續為棒球發展做努力，這次只有在新竹舉辦活動，相信暑假一定會越推越廣，把這次成功的經驗複製到全國每個縣市。」



本次冬令營是張泰山成為迷你棒球推廣大使後的第一個公開行程，參與學員都是沒有棒球基礎的小朋友，泰山特別強調迷你棒球雖然有比賽但不要把勝負看的太重，開開心心快快樂樂的打棒球才是最重要的。被泰山挑選成為本次冬令營MVP的曾宥誠小朋友說道：「以前都是跟爸爸兩個人打球沒辦法比賽，這次來這邊可以知道比賽是怎麼打的，真的很好玩。」活動最後泰山也頒贈印有迷你棒球吉祥物米米造型的紅包袋給每位學員，祝賀大家都有個愉快的新春假期。



從去年底的迷你棒球學院到本次的冬令營，迷你棒球持續扎根基層推廣棒球，農曆年後也即將展開一連串活動，包括各地區的師資研習會，去年頗受好評的嘉年華大會也在緊鑼密鼓籌備中，想要挑戰兒童棒球最高規格賽事的隊伍千萬不能錯過，更多有關迷你棒球資訊請上MINI BASEBALL TAIWAN粉絲專頁查詢。