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落選全明星反而是動力　馬刺迪羅臣相信自己未來能再入選

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▲暴龍雷納德、格林，馬刺迪羅臣。（圖／CFP）

▲馬刺迪羅臣落選全明星。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

四屆NBA全明星迪羅臣(DeMar DeRozan)去年夏天和「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)互換東家後，來到聖城場均繳出21.5分、6.2籃板及6.3助攻，其中籃板和助攻都是生涯新高，可惜卻沒能入選今年全明星，不過他不氣餒，表示會將落選當成動力，力拼未來再度入選。

NBA官方1日公布了全明星賽替補陣容，西區替補名單由雷霆一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)領銜，還有高喊「賣我」的戴維斯(Anthony Davis)、首度參與全明星賽的金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)、拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)、勇士「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)、馬刺新任領袖艾德里奇(LaMarcus Aldridge)和灰狼雙星之一唐斯(Karl-Anthony Towns)。

沒能入選全明星，迪羅臣不以為意，反而先恭喜隊友艾德里奇，「他從隊伍中脫穎而出，代表著我們整體的成功，一支球隊有一個人入選，就表示整隊都入選了，因為沒有隊友的話你也無法做到。」，迪羅臣接著又說，不會因為落選而難過，反而會將其視為動力，「我知道我是怎樣水平的球員，我絕對不會說我該取代誰，但我也確定，上賽季不會是我最後一次入選全明星，未來我還是有機會再進入全明星。」

關鍵字： NBA馬刺全明星迪羅臣
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