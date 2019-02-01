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亞足賽／臨時救火率隊闖16強　泰國「無照」主帥暫續任

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▲亞洲盃，泰國主帥西里薩克(Sirisak Yodyardthai)。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲盃，泰國本土主帥西里薩克(Sirisak Yodyardthai)。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

在本屆亞足聯亞洲盃中，泰國首戰以1比4吞敗後，總教練拉耶瓦茨(Milovan Rajevac)立刻被開除，本土「無證」主帥西里薩克(Sirisak Yodyardthai)臨時救火後，先後擊敗巴林、打平阿聯闖進16強，完成賽前定下的目標，泰國足協近日宣布，西里薩克會擔任臨時主帥到3月的中國盃，再決定是否續任。

泰國近幾年狀態不如預期，先是在鈴木盃4強賽輸給馬來西亞，無緣完成三連霸，接著來到亞洲盃，首戰碰上印度，原先被看好拿下比賽沒問題，沒想到卻被進了4球，最終以1比4恥辱敗北，因此主帥拉耶瓦茨也被迫下台，由助理教練西里薩克臨時接手。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,泰國vs巴林,泰國中場頌克拉辛(Chanathip Songkrasin) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國本屆亞洲盃小組出線。（圖／達志影像／美聯社）

西里薩克不負眾望，先是1比0擊敗巴林，之後面對地主阿聯酋硬是扳成1比1平手，最終憑藉著對戰優勢，以小組第2身份擠進16強，經歷5次小組賽出局後，終於在本屆出線完成最初目標，可惜16強卻以1比2輸給中國淘汰。

亞洲盃結束後，泰國足協在近日作出決定，讓西里薩克持續帶領泰國隊，但卻遲遲沒將他轉正，據悉原因在於西里薩克本身沒有取得教練證，不過，泰國足協表示，西里薩克是未來最有可能擔任主帥的人，但最終還是得視3月中國盃成績而定。

中國盃全名為中國盃國際足球錦標賽，是經由中國足球協會、亞足協、國際足總批准，於2017年1月10日起正式由廣州南寧市政府主辦的賽事，總共4隊參賽，2017年由智利奪冠，去年則是烏拉圭拿下冠軍。

關鍵字： 亞足賽亞洲杯男足泰國男足
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