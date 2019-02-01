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亞足賽／卡達斷交阿聯　冠軍戰恐成「藍武士」主場

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▲▼亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯，發生球迷丟水瓶砸中球員事件 （圖／CFP） 

▲亞洲盃4強卡達與阿聯之戰發生球迷丟水瓶事件。 （圖／CFP，圖下同） 

體育中心／綜合報導

亞足聯亞洲盃將在1日晚間進入決賽，將由爭取隊史首冠的卡達對上力拼第五冠的日本，但據悉由於卡達與阿聯斷交，再加上4強爆發不小的衝突，卡達球迷可能不被允許進入阿聯境內，決賽期間阿聯球場恐化身為「日本主場」。

▲▼亞洲盃4強賽,卡達（紅）vs阿聯，發生球迷丟水瓶砸中球員事件 （圖／CFP）

因政權不同，卡達在2017年與多國斷交，其中就包括阿聯，而30日的四強賽中，兩國交手也散發一股濃濃的政治味，從開賽前的國歌，阿聯球迷就猛開汽水干擾，接著似乎又在卡達球員挑釁下，下半場還將拖鞋、水瓶等雜物丟進場內，讓比賽場面相當混亂一度中斷，所幸沒有造成傷害，比賽後來持續進行，但阿聯卻輸了比賽又輸了面子，最終以0比4吞敗淘汰，卡達隊史首度挺進冠軍戰。

▲亞洲盃，日本隊長，吉田麻也。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊長吉田麻也。（圖／達志影像／美聯社）

來到決賽前的記者會，因為這起「意外」，日本球員也被問及將會如何面對，身為隊長的吉田麻也霸氣回應，認為這是亞足聯(AFC)應該控制的事，球員只負責專注在球場上，「且亞洲盃應該是凝聚全亞洲的比賽，不只是日本和卡達，一場公平且理性的比賽也代表著我們全亞洲的尊嚴。」

台灣時間1日晚間10點，日本與卡達的冠軍戰將在阿聯登場，據悉受到斷交影響，恐影響卡達球迷進入阿聯境內甚至是進場的權益，因此屆時比賽將可能化身為「藍武士」主場。

關鍵字： 亞足賽亞洲杯男足卡達男足日本男足阿聯
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