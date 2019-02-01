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買東京奧運門票先上網登記抽籤　國籍選項「台灣／中華民國」

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▲▼買東京奧運門票先上網申請抽籤　國籍選項「台灣／中華民國」。（圖／翻攝自東京奧運ID註冊官網）

▲ID申請官網，國籍選項為「台灣／中華民國」。（圖／翻攝自東京奧運ID註冊官網）

記者謝孟儒／綜合報導

距離2020年東京奧運登場，只剩18個月左右時間，東京2020組委會日前也公布了售票相關資訊，必須要在官網申請登錄線上ID，才能進行購票，4月之後開始抽籤，目前約有125 萬人完成登記，最貴的票落在田徑男子百公尺決賽，一張票要13萬日幣（約新台幣3萬7）。

東京2020組委會公布售票細節，如果想要購票，必須要先上官網申請登錄ID，才獲得購票資格，等到4月進抽選，這時可以選擇區域，但不能精選座位，等待6月公佈抽籤結果，7月正式開賣，如果在4月沒有抽到，還可以等到秋天第二波的網路購票，再落選就只好到等到明年開放實體窗口購買。

▼東京奧運吉祥物、設計師谷口亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東京奧運吉祥物出爐、設計師谷口亮。（圖／達志影像／美聯社）

目前已經有125萬人完成登記，據了解，台灣經銷商大約只有分配到100張左右的票，因此如果真的很想到場看比賽，委託日本朋友或是自己抽籤登記的機會可能比較大，最先開票的將會是殘障以及陪伴人士和保留座位。

票價部分將會分為A至E五種席位，多數都低於8000日幣，不過開幕式最貴的票價落在30萬日幣（約新台幣8萬6），競賽項目中最貴的則是田徑男子百公尺決賽，一張票要13萬日幣，次等也要10萬8日幣，其他熱門項目還包括游泳和男籃決賽票價為10萬8日幣、體操決賽要價7萬2日幣、男子足球決賽6萬7日幣、男女排決賽5萬4日幣，羽球決賽也要4萬5日幣。

有興趣購票的朋友可以上官網申請線上ID，主要需要填寫信箱、姓名、電話等資料，可以發現台灣的國籍選項，則是要選擇「台湾省／中華民国」。網址如下：https://id.tokyo2020.org/oidc/register.html

▼東京奧運組委會公佈售票資訊，圖為自由式摔跤三屆奧運金牌吉田沙保里 。（圖／翻攝自Tokyo 2020 官方臉書）

▲▼東京奧運公佈售票資訊,吉田沙保里 。（圖／翻攝自Tokyo 2020 官方臉書）

關鍵字： 東京奧運門票
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