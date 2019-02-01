大咖自由球員別急　去年2月也出現一堆破億合約

▲馬查多（左）、哈波都還沒找到新東家。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

今年的自由球員市場相當冷清，已經進入到2月還有哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）、凱戈（Dallas Keuchel）、金柏瑞（Craig Kimbrel）等大咖球員都還沒找到新東家，不過去年也有不少球員拖到2月份才簽下超過1億美元（約30.7億台幣）的大合約。

▲紅襪去年簽下馬丁尼茲也幫助球隊重返榮耀。（圖／達志影像／美聯社）



大聯盟春訓約在2月中旬，因此已經邁入2月卻還有幾名大咖自由球員沒找到下家，不過這個現象跟去年十分雷同，也是到了最後一刻才簽下超級合約，其中紅襪馬丁尼茲（J.D. Martinez）更是到了2月底才簽下5年1.1億美元（約33.8億台幣）的合約。

馬丁尼茲首年的表現也沒讓紅襪失望，整季繳出打擊三圍.330/.402/.629，轟出43發全壘打、130分打點；榮獲美聯打點王，打擊率、全壘打數則是高居第2，一次囊括指定打擊、外野手銀棒獎，成為史上首位單一賽季在兩個位子都獲得銀棒獎項。

▲達比修有去年整季只出賽8場。（圖／達志影像／美聯社）



日籍強投達比修有則是去年最高薪的自由球員，也同樣是在2月中才與小熊完成6年1.26億美元（約38.7億台幣）的合約。達比修有2017賽季入選生涯第4次明星賽，並且單季標出超過200次三振，也讓小熊花大錢搶人，不過因手肘傷勢影響，整季只出賽8場，僅拿下1勝3敗。

▲轉戰教士的霍斯莫表現明顯不如皇家時期。（圖／達志影像／美聯社）



去年2月收到破億合約的還有教士霍斯莫（Eric Hosmer），當時教士開出8年1.44億（約44.2億台幣）搶下霍斯莫，沒想到才28歲的霍斯莫上賽季身手直線下滑，整季出賽157場不過只繳出18轟打點數更是只有69分，與過去幾年的表現判若兩人。

今年自由市場的大咖球員，預計也將會在2月談定合約，而又會是哪隊能得到強打雙俠哈波、馬查多，就讓我們拭目以待。