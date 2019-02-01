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歐拉迪波報銷　羅素、巴特勒遞補明星賽機會高

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▲溜馬歐拉迪波 。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬歐拉迪波因傷報銷 。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

溜馬球星歐拉迪波(Victor Oladipo)連續兩年入選明星賽替補名單，但他由於右膝股四頭肌斷裂的傷勢而提前報銷，按照規定將由主席席爾瓦(Adam Silver)指派頂替人選，《ESPN》分析最有可能頂替的是籃網羅素(D'Angelo Russell)和七六人巴特勒(Jimmy Butler)，這兩人在今(1)日都有出戰但表現都不理想。

羅素在對馬刺之戰雖攻下全隊最高25分但全場26投僅10中，讀秒階段兩次三分線出手都沒把握，籃網也以114比117輸球。雖然此戰表現不理想但他本季場均能繳出19.6分、3.8籃板以及6.4助攻，三項數據皆創生涯新高，投籃命中率43.8%也非常具有水準，還曾創下兩場無罰球合計攻下70分的紀錄，讓爵士米歇爾(Donovan Mitchell)都替他不平。

▲▼羅素。（圖／CFP）

▲羅素(D'Angelo Russell)。（圖／CFP）

另一位可能人選巴特勒在對勇士之戰12投3中僅攻下7分另有9籃板6助攻，雖個人表現不理想但七六人仍以113比104贏球，連續4季入選明星賽的巴特勒在去年惹出不少爭議，上季他雖入選明星賽卻向教練要求休息，讓不少球迷痛批應該把機會讓給別人，本季平均成績19.3分3.3籃板3.8助攻仍具有一定水準。

按照往例，席爾瓦會選票選名單中的第七名遞補，但由於聯盟沒有公布投票結果，所以還是要等待主席宣布後才能確定由誰遞補，從沒入選過明星賽的羅素表示，「我無法決定是否能入選明星賽，成為明星球員肯定是我想要擁有的榮譽，但事情該怎麼樣就怎麼樣。」

▲▼巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

▲巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

關鍵字： NBA羅素巴特勒歐拉迪波
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