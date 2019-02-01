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戈貝爾無緣明星賽損失100萬美元　爵士主帥痛批投票者

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▲爵士，戈貝爾（rudy gobert）。（圖／達志影像／美聯社）

▲爵士中鋒戈貝爾（rudy gobert）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

NBA在2月1日公布明星賽替補名單，聯盟目前命中率王爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)並沒有入選，這情況讓爵士主帥史奈德(Quinn Snyder)非常不滿，直言明星賽的投票機制非常有問題。

戈貝爾本季繳出場均15分、12.8籃板外帶2.2助攻，目前投籃命中率65%排在聯盟第一名，他在內線攻守兩端的表現是絕是目前能夠維持在西區第7名的重要關鍵，他的隊友英格爾斯(Joe Ingles)以及米歇爾(Donovan Mitchell)都在個人推特上發文替他報不平，表示像戈貝爾這樣攻守兼具的球員理應成為全明星。

▲▼Joe Ingles。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格爾斯(Joe Ingles)。（圖／達志影像／美聯社）

爵士主帥史奈德在接受《ESPN》採訪時表示，「戈貝爾絕對應該進明星賽，他是這個聯盟最具影響力的球星之一，這是顯而易見的，同時這也代表明星賽的投票機制是有問題的，我們常說防守是很重要的，但當我們有機會獎勵防守球員時卻一次又一次獎勵得分手，考慮到戈貝爾在擋拆以及給隊友製造的空檔，他也是非常好的進攻球員。」

戈貝爾的合約中附有獎勵條款，只要入選明星賽就能得到100萬美元，可惜在生涯第6年仍無緣明星賽，根據合約內容即使戈貝爾藉由替補進入明星賽也無法得到100萬美元的獎金。

▲▼米歇爾（Donovan Mitchell）。（圖／CFP）

▲米歇爾（Donovan Mitchell）。（圖／CFP）

關鍵字： NBA戈貝爾史奈德
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