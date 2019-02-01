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雙棲運動的難處他很懂　鄧恩建議莫瑞：別向錢看

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鄧恩。(圖／達志影像／美聯社) 

▲鄧恩。(圖／達志影像／美聯社)

記者林育正／綜合報導

大學雙棲明星莫瑞（Kyler Murray）要打棒球還是美式足球？過去前大聯盟強打鄧恩(Adam Dunn)也有同樣的困擾，但他最終選擇了棒球。雖然兩個人沒有真的見過面，但他想告訴小老弟：「別向錢看！」

鄧恩高中時就在第二輪被紅人挑走，不過身為高中潛力四分衛，球團仍同意他加入名校德州大學打美式足球。不過他最後仍選擇離對，將重心完全放在棒球上。鄧恩最後一支效力的大聯盟球隊為運動家，剛好就是用首輪籤挑中莫瑞的球隊。運動家已邀請莫瑞參加春訓，不過這與NFL選秀前的聯合測試會撞期。

儘管大學一年級redshirt沒有上場，但他了解同時兼顧兩項運動的困難之處。幸好在棒球場上他的表現不俗，生涯轟出462發全壘打兩次入選明星賽。 「不要向錢看，最終你可能會被球迷的觀感所定義，而快樂不是金錢能買到的。」

「如果要我再選一次的話，我也沒有正確答案，我不會想再做一次住種抉擇。現在我每天感謝上帝，我對於決定沒有後悔過。不過對他來說，不管選什麼的都是很棒的決定，這跟錢沒有關係。」

莫瑞從運動家收到466萬美元的簽約金，雖然是首輪新秀，但難保能否熬過小聯盟上大聯盟領取高薪。雖然身高不高，但預估他如果投入NFL選秀，有機會在第一輪被選中，一開始年薪雖然不高但應能破百萬，錢來得比在小聯盟還快。

▲奧克拉荷馬大學四分衛莫瑞，未來確定到運動家打職棒 。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧克拉荷馬大學四分衛莫瑞 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 莫瑞鄧恩NFL運動家
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