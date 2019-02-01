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波辛基斯獲獨行俠讚賞　與唐西奇組合媲美德佬及奈許

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▲尼克波辛基斯有機會成為小牛諾威斯基招牌後仰跳投的接班人。（圖／達志影像／美聯社）

▲波辛基斯（左）與諾威斯基（右）成為隊友。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

尼克於1日將潛力新星「獨角獸」波辛基斯（Kristaps Porzingis）交易至獨行俠，儘管他仍處於傷癒恢復階段，但根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，獨行俠教練卡萊爾（Rick Carlisle）認為波辛基斯很多地方與傳奇球星「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）相似，他與超級新秀唐西奇（Luka Doncic）的搭擋更可媲美諾維斯基與奈許（Steve Nash）。

卡萊爾表示，「我們認為波辛基斯是一位出色的年輕球員，他很多地方與諾威斯基相似，他與唐西奇的搭配是一種諾威斯基搭配奈許等級的搭擋，只是他們身材更高大。」唐西奇身高6呎7吋，波辛格斯身高7呎3吋，相較於諾威斯基7呎與奈許6呎3吋，整體身材規格更大一號，唐西奇與波辛基斯菜鳥數據也更勝波辛格斯與奈許，潛力相當高。

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

▲獨行俠唐西奇（右）。（圖／路透）

唐西奇本季場均可繳出20.4分、6.9籃板、5.4助攻、1.1抄截，波辛基斯上季也有22.7分、6.6籃板、1.2助攻，唐西奇的助攻表現相當於生涯第4季的奈許，3年級生的波辛基斯的得分表現也與當年三年級生的諾威斯基鼓相當。

當年諾威斯基與奈許於1998球季至2004球季帶領小牛（獨行俠改名前）4度殺入季後賽，但小牛因奈許不耐戰經常受傷的特性，於該季結束成為自由球員加入太陽，獨行俠老闆至今仍表示相當後悔。

如今獨行俠在選秀會就選中表現超級新人唐西奇，更在唐西奇的菜鳥年就迎來球技可媲美諾威斯基接班人的波辛基斯，若兩人都保持健康，波辛格斯與唐西奇的搭配的表現將會相當令人期待。

▼諾威斯基（上）與奈許（下）為昔日獨行俠最佳搭擋（圖／達志影像／美聯社）

▲對於昔日隊友奈許驚傳整季報銷，諾威斯基感到很難過。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 獨行俠NBA波辛基斯唐西奇諾威斯基奈許
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