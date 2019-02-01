超級盃／公羊挑戰愛國者　台灣運彩開盤勢均力敵

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

NFL美式足球超級盃即將在2月4日除夕當天早上7點半開戰，由被美國人「全民公敵」的新英格蘭愛國者，面對洛杉磯公羊。愛國者連續3年闖進超級盃，雖然雙方勢均力敵賠率也相當接近，但仍以1賠1.55小幅領先。

愛國者如果獲勝將會是追平匹茲堡鋼人紀錄的6次超級盃冠軍。公羊如果奪冠將代表新生代崛起，產生最年輕的冠軍四分衛和總教練。公羊總教練總教練麥克維（Sean McVay）才33歲，四分衛戈夫（Jared Goff）則是24歲。

台灣運彩提供不讓分賠率洛杉磯公羊1.95倍、新英格蘭愛國者1.55倍。讓分賠率新英格蘭讓2.5分1.70倍、洛杉磯公羊受讓2.5分1.80倍。

愛國者隊連續3年闖進超級盃，2017年第51屆超級盃布雷迪率領愛國者上演驚天大逆轉，在延長賽以34比28擊敗亞特蘭大獵鷹隊，奪下隊史第5座超級盃冠軍，今年他將挑戰第6枚冠軍戒，他也是史上最多冠軍戒的四分衛。

本屆超級盃戲碼與去年10月大聯盟世界大賽組合相同，短短2個月時間，波士頓和洛杉磯球隊再次爭奪象徵最高榮譽的冠軍。過去季後賽雙方僅有過一次對戰，發生在2002年第36屆超級盃，當時愛國者以20比17戰勝聖路易公羊隊，奪得隊史首座超級盃冠軍。

▲洛杉磯公羊四分衛戈夫。（圖／達志影像／美聯社）