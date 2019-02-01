運動雲

> >

超級盃／公羊挑戰愛國者　台灣運彩開盤勢均力敵

ETtoday運動雲

▲▼ 愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

NFL美式足球超級盃即將在2月4日除夕當天早上7點半開戰，由被美國人「全民公敵」的新英格蘭愛國者，面對洛杉磯公羊。愛國者連續3年闖進超級盃，雖然雙方勢均力敵賠率也相當接近，但仍以1賠1.55小幅領先。

愛國者如果獲勝將會是追平匹茲堡鋼人紀錄的6次超級盃冠軍。公羊如果奪冠將代表新生代崛起，產生最年輕的冠軍四分衛和總教練。公羊總教練總教練麥克維（Sean McVay）才33歲，四分衛戈夫（Jared Goff）則是24歲。

台灣運彩提供不讓分賠率洛杉磯公羊1.95倍、新英格蘭愛國者1.55倍。讓分賠率新英格蘭讓2.5分1.70倍、洛杉磯公羊受讓2.5分1.80倍。

愛國者隊連續3年闖進超級盃，2017年第51屆超級盃布雷迪率領愛國者上演驚天大逆轉，在延長賽以34比28擊敗亞特蘭大獵鷹隊，奪下隊史第5座超級盃冠軍，今年他將挑戰第6枚冠軍戒，他也是史上最多冠軍戒的四分衛。

本屆超級盃戲碼與去年10月大聯盟世界大賽組合相同，短短2個月時間，波士頓和洛杉磯球隊再次爭奪象徵最高榮譽的冠軍。過去季後賽雙方僅有過一次對戰，發生在2002年第36屆超級盃，當時愛國者以20比17戰勝聖路易公羊隊，奪得隊史首座超級盃冠軍。

▲洛杉磯公羊四分衛戈夫（Jared Goff）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯公羊四分衛戈夫。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 超級盃愛國者公羊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

熱門新聞

林書豪教他耐心與沉著　楊恩感激：就算分開也會一直聯絡

願當替補因懂得犧牲　林書豪談交易：90%擔心的事不會發生

波辛基斯到獨行俠聯手唐西奇　尼克換回史密斯、小喬丹等3將

尼克季後無千萬年薪球員　積極追求KD及KI

我與球迷還想看你打球　安東尼一句話讓韋德再戰一季

詹皇夢碎？鵜鶘無意與湖人進行交易　AD恐被冰到本季結束

讀者回應

﻿

最新新聞

14隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

2跆拳道中華隊年後開訓

3蝙蝠再襲聖城　不過沒有鬼禿守護

4KBO請求大聯盟放行球員打12強賽

5戈貝爾無緣明星賽爵士主帥痛批

熱門新聞

1感謝豪哥指導　楊恩：分開也會聯絡

2豪哥談交易：90%擔心的事不會發生

3波辛基斯到獨行俠聯手唐西奇

4尼克季後積極追求KD及KI

5安東尼一句話讓韋德再戰一季

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366