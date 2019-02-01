美專欄作家預測張育成大聯盟先發　當工具人搶指定打擊

▲張育成。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

據美媒體《The Sports Daily》專欄作家科布利茨（Joseph Coblitz）撰文分析，張育成被看好在新球季大聯盟先發名單排上指定打擊，胡智為則是牛棚投手第6位。

布利茨認為，印地安人先發輪值包括，賽揚王牌庫魯柏（Corey Kluber），以及卡拉斯柯（Carlos Carrasco）、鮑爾（Trevor Bauer）克雷文格（Mike Clevinger）、畢伯（Shane Bieber），其克雷文格的替代人選，列入江少慶。

先發守備陣容中三壘手先排了拉米瑞茲（Jose Ramirez），但印地安人讓二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）退到外野的話，拉米瑞茲就必須回到二壘，這時很有可能把張育成視為工具人來運用，拉米瑞茲過去一直堅持穩定處於一個位置，所以春訓時印地安人勢必得模擬這情況。另外當家游擊林德（Francisco Lindor）的替補人選也提到了張育成。

先發指定打擊則是直接選擇了張育成，布利茨提到，也許這不是最有可能發生的情況，但他相信這對印地安人有利，如果堅持把包爾斯（Jake Bauers）擺外野，桑塔納（Carlos Santana）擺一壘的話，指定打擊勢必是要彌補外也欠缺的火力，這情況下張育成可以嘗試排指定打擊，而且他還有守三壘、游擊的能力，能在必要時運用。不過布利茨坦言，最終具有強打火力的內野手布萊德利（Bobby Bradley）被排進開季名單的機會應該還是大一些。

牛棚方面，第6位排上胡智為，因為他過去在光芒有不錯數據，雖然較有可能是從3A開季，但仍有機會在大聯盟看到他。板凳區的捕手普拉威基（Kevin Plawecki）替補人選提到了朱立人。印地安人4台將張育成、胡智為、江少慶和朱立人都將參加大聯盟春訓，拚本季的機會。