韓職／樂天、英雄陸續抵台春訓　專屬LOGO藏台灣特色

▲韓職樂天巨人台灣春訓LOGO。（圖／截自球隊官網）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職6隊二軍來台春訓，樂天巨人甚至包含一軍陣容已經抵達高雄，1日則是英雄二軍來台，這兩隊都設計了在台灣春訓的專屬LOGO，仔細觀察圖案還有些玄機。

樂天巨人一軍連續兩年選擇台灣，包括李大浩等明星級球員都在台灣訓練，樂天下榻在義大飯店，已經有球迷捕捉到李大浩穿著夾腳拖去購物的身影，樂天巨人官方粉絲團甚至貼出在高雄慶祝洋將生日的照片。

樂天巨人不顧國內球迷對高雄的爭議聲浪，連續兩年選擇高雄，今年將蓮池潭的代表性龍虎塔畫進春訓專屬LOGO上，旁邊還有沖繩風獅爺，把兩個春訓據點的吉祥物都融入LOGO中，而且有「KAOHSIUNG & OKINAWA」的字樣。

英雄隊今年換冠名企業換新氣象，一軍改稱Kiwoom英雄隊，二軍仍是華城英雄，二軍1日出發來台，將在台南的遠東科大春訓，包含總教練、教練團、工作人員合計38人來台，除了體能訓練之外，預計與中信、兄弟、統一、富邦等共7場練習賽，3月7日回國。

英雄隊二軍的春訓LOGO可以看到101、中正紀念堂等建築剪影，除了球隊新LOGO之外還有「2019 TAINAN in TAIWAN」的字樣。除了樂天與英雄之外，還有4支韓職二軍在台灣春訓，包括斗山將在立德、起亞虎在斗六、KT巫師在南華大學、NC恐龍二軍在稻江科大。

▲韓職華城英雄台灣春訓LOGO。（圖／截自球隊官網）