誰能守住哈登？　畢拉普斯認為只有丹東尼做得到

▲火箭哈登（左）與總教練丹東尼（右）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭球星哈登（James Harden）已連續24場攻下30場以上分數，單月得分也超過600分僅次喬丹（Michael Jordan）紀錄，多名退役球星於《ESPN》「NBA Countdown」節目中討論到，哈登目前幾乎無人可以守得住，球評畢拉普斯（Chauncey Billups）更認為，最有可能守住哈登的人是火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni），因為他可以直接讓哈登不上場比賽。

哈登1月的火燙表現幾乎無人能敵，退役球星羅斯（Jalen Rose）、皮爾斯（Paul Pierce）、畢拉普斯都表達了他們各自可守住哈登的人選，畢普拉斯表示，「我認為喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard）都可以守住哈登，雷納德因為身材更壯所以更有機會，但我認為最有可能的還是總教練丹東尼，因為他可以直接不讓哈登上場。」

▲火箭哈登以連續24場得分超過30分。（圖／達志影像／美聯社）

羅斯則表示，「我認為湯普森（Klay Thompson）有機會可守住哈登，因為他不用透過自己製造進攻機會，這讓他回防可以更快，搶先在哈登之前防守他。」

皮爾斯則表示，「我認為是「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），因為他手長腳長機動性又很高，就算他失去防守位置用補防方式也可以阻止哈登得分，就是要用這樣的球員守哈登。」

以數據而言，雷霆小前鋒羅伯森（Andre Roberson）可能防守哈登最有心得，根據數據統計，羅伯森上季16場對戰哈登，他將哈登的場均失誤達4.7次高出生涯場均的1.2次，而羅伯森更在對位哈登時可繳出場均1.6次抄截1.8阻攻，幾乎是生涯抄截與阻攻的2倍，但羅伯森在上季季後賽就因為左膝蓋肌腱斷裂至今仍無法復出。

▼上季防守哈登最有新的的雷霆前鋒羅伯森開季至今仍因傷無法上場（圖／達志影像／美聯社）