運動雲

> >

誰能守住哈登？　畢拉普斯認為只有丹東尼做得到

ETtoday運動雲

▲▼哈登（左）、丹東尼（右）。（圖／CFP）

▲火箭哈登（左）與總教練丹東尼（右）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭球星哈登（James Harden）已連續24場攻下30場以上分數，單月得分也超過600分僅次喬丹（Michael Jordan）紀錄，多名退役球星於《ESPN》「NBA Countdown」節目中討論到，哈登目前幾乎無人可以守得住，球評畢拉普斯（Chauncey Billups）更認為，最有可能守住哈登的人是火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni），因為他可以直接讓哈登不上場比賽。

哈登1月的火燙表現幾乎無人能敵，退役球星羅斯（Jalen Rose）、皮爾斯（Paul Pierce）、畢拉普斯都表達了他們各自可守住哈登的人選，畢普拉斯表示，「我認為喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard）都可以守住哈登，雷納德因為身材更壯所以更有機會，但我認為最有可能的還是總教練丹東尼，因為他可以直接不讓哈登上場。」

▲▼哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭哈登以連續24場得分超過30分。（圖／達志影像／美聯社）

羅斯則表示，「我認為湯普森（Klay Thompson）有機會可守住哈登，因為他不用透過自己製造進攻機會，這讓他回防可以更快，搶先在哈登之前防守他。」

皮爾斯則表示，「我認為是「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），因為他手長腳長機動性又很高，就算他失去防守位置用補防方式也可以阻止哈登得分，就是要用這樣的球員守哈登。」

以數據而言，雷霆小前鋒羅伯森（Andre Roberson）可能防守哈登最有心得，根據數據統計，羅伯森上季16場對戰哈登，他將哈登的場均失誤達4.7次高出生涯場均的1.2次，而羅伯森更在對位哈登時可繳出場均1.6次抄截1.8阻攻，幾乎是生涯抄截與阻攻的2倍，但羅伯森在上季季後賽就因為左膝蓋肌腱斷裂至今仍無法復出。

▼上季防守哈登最有新的的雷霆前鋒羅伯森開季至今仍因傷無法上場（圖／達志影像／美聯社）

▲▼雷霆，羅伯森（andre roberson）嚴重受傷。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 火箭哈登丹東尼羅伯森雷霆NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

推薦閱讀

被哈登瘋狂表現打服　巴克利：史上最無法防守球員

哈登一月場均43.6分史上第7　前6名都由張伯倫包辦

保羅回歸火箭上演16分大逆轉　哈登轟40+11連23場30+

熱門新聞

林書豪教他耐心與沉著　楊恩感激：就算分開也會一直聯絡

願當替補因懂得犧牲　林書豪談交易：90%擔心的事不會發生

波辛基斯到獨行俠聯手唐西奇　尼克換回史密斯、小喬丹等3將

尼克季後無千萬年薪球員　積極追求KD及KI

我與球迷還想看你打球　安東尼一句話讓韋德再戰一季

詹皇夢碎？鵜鶘無意與湖人進行交易　AD恐被冰到本季結束

讀者回應

﻿

最新新聞

14隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

2跆拳道中華隊年後開訓

3蝙蝠再襲聖城　不過沒有鬼禿守護

4KBO請求大聯盟放行球員打12強賽

5戈貝爾無緣明星賽爵士主帥痛批

熱門新聞

1感謝豪哥指導　楊恩：分開也會聯絡

2豪哥談交易：90%擔心的事不會發生

3波辛基斯到獨行俠聯手唐西奇

4尼克季後積極追求KD及KI

5安東尼一句話讓韋德再戰一季

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366