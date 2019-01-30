運動雲

> >

哈登一月場均43.6分史上第7　前6名都由張伯倫包辦

ETtoday運動雲

▲火箭哈登、保羅。（圖／路透）

▲哈登單月場均43.6分歷史第7。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

自從保羅(Chris Paul)缺戰後哈登(James Harden)的狀態可說相當火爆，儘管30日面對鵜鶘慘遭逆轉輸球，但「大鬍子」個人能力依舊無人能敵，全場再次轟了37分，11籃板，將單場得分破30場次推進至24場。目前火箭已經打完一月份所有比賽，這個月哈登場均轟下43.6分，據《ESPN Stats & Info‏》統計，這是歷史第7的單月場均得分，而前6名全部都是上古神獸張伯倫(Wilt Chamberlain)保持。

進入1月份以來，哈登的得分能力進入到瘋狂的境界，儘管少了保羅幫助，但「大鬍子」完全沒再客氣，每場比賽都用盡渾身解數來砍分，在一月的14場比賽，哈登場均轟了43.6分，但這仍只能排在歷史第7，排在哈登前面的前6名全部都由張伯倫所保持。

▲創下單場100分的傳奇球星張伯倫，場下生活一樣精彩。(圖／達志影像／美聯社)

▲創下單場100分的傳奇球星張伯倫。(圖／達志影像／美聯社)

說到數據狂人，張伯倫絕對是歷史無解的存在，其中最瘋狂的就是締造單場100分的誇張紀錄，另外還創造了單季場均50.4分這項無人能及的數據，而這僅是他進入聯盟第3年就做到的紀錄。

儘管許多人都認為哈登的得分幾乎都靠罰球，相當不認同他的能力，但現在能比肩張伯倫無疑就是一項偉大的成就，在一月哈登確實打出了生涯最出色的表現，其中還在對尼克一戰攻下生涯最高的61分，另外還有連續2場轟下50分的紀錄。

在哈登的帶領下，火箭從原先倒數第2的戰績，現在已經衝到西區第5的位置，儘管保羅已經回歸，但哈登得分依舊沒有減少，進入2月更值得期待。

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

▲哈登。（圖／路透）

關鍵字： NBA火箭哈登張伯倫
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

長腿妹穿越馬路遭撞倒在地！ 起身「華麗一甩」竟先顧髮型

熱門新聞

中職／彭政閔淚灑預告退休記者會　逐字聲明稿

快訊／彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

林書豪拉桿打板秀滯空能力　自嘲和卡特並列最常被「打臉」

林書豪是老鷹最可能送走的球員　主帥主動和他「談交易」

中職／再見了！歷經職棒興盛與谷底　恰恰親口道別

CBA／周儀翔正面交鋒劉錚　台灣LBJ笑著帶走勝利

讀者回應

﻿

最新新聞

1感謝家人　彭政閔：犧牲成就了我

2哈登三分線向前「蛙跳」買犯

3國家隊結緣恰恰　高志綱：真誠實

4郭泓志當兄弟球員　要先跟教練團談

5近藤健介大讚王柏融揮棒軌跡

熱門新聞

1彭政閔淚灑記者會　逐字聲明稿

2彭政閔落淚說了　打完今年就退休

3豪哥秀滯空能力　自嘲最常被打臉

4老鷹主帥主動和林書豪「談交易」

5再見了！歷經興衰　恰恰親口道別

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔引退？兄弟與彭政閔 30日公布重大訊息

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

日本火力中樞　旅外最強香川真司

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

緊牽愛妻手...買她最愛的奶油球 阿公露寵溺甜笑：妳先吃，我不餓

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366