哈登一月場均43.6分史上第7　前6名都由張伯倫包辦

▲哈登單月場均43.6分歷史第7。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

自從保羅(Chris Paul)缺戰後哈登(James Harden)的狀態可說相當火爆，儘管30日面對鵜鶘慘遭逆轉輸球，但「大鬍子」個人能力依舊無人能敵，全場再次轟了37分，11籃板，將單場得分破30場次推進至24場。目前火箭已經打完一月份所有比賽，這個月哈登場均轟下43.6分，據《ESPN Stats & Info‏》統計，這是歷史第7的單月場均得分，而前6名全部都是上古神獸張伯倫(Wilt Chamberlain)保持。

進入1月份以來，哈登的得分能力進入到瘋狂的境界，儘管少了保羅幫助，但「大鬍子」完全沒再客氣，每場比賽都用盡渾身解數來砍分，在一月的14場比賽，哈登場均轟了43.6分，但這仍只能排在歷史第7，排在哈登前面的前6名全部都由張伯倫所保持。

▲創下單場100分的傳奇球星張伯倫。(圖／達志影像／美聯社)



說到數據狂人，張伯倫絕對是歷史無解的存在，其中最瘋狂的就是締造單場100分的誇張紀錄，另外還創造了單季場均50.4分這項無人能及的數據，而這僅是他進入聯盟第3年就做到的紀錄。

儘管許多人都認為哈登的得分幾乎都靠罰球，相當不認同他的能力，但現在能比肩張伯倫無疑就是一項偉大的成就，在一月哈登確實打出了生涯最出色的表現，其中還在對尼克一戰攻下生涯最高的61分，另外還有連續2場轟下50分的紀錄。

在哈登的帶領下，火箭從原先倒數第2的戰績，現在已經衝到西區第5的位置，儘管保羅已經回歸，但哈登得分依舊沒有減少，進入2月更值得期待。

▲哈登。（圖／路透）