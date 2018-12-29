被哈登瘋狂表現打服　巴克利：史上最無法防守球員

▲巴克利認為哈登是史上最無法阻擋的球員。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

火箭雖然本季狀態不如上賽季，表現也時常不穩，但近9場比賽他們一共贏下了8場，讓他們再次回到西區前8的行列，其中這一波致勝的關鍵人物就是當家球星哈登(James Harden)，他已經連續8場轟超過30分，這樣的表現也讓「惡漢」巴克利(Charles Barkley)折服，「他是史上最無法防守球員。」

儘管休士頓的戰績並沒有如上賽季出色，但「大鬍子」的個人能力卻相當驚人，目前他場均能砍下32.7分，8.3助攻，穩居聯盟得分王寶座，此外哈登已經連續8場得超過30分創個人生涯新紀錄，而最近6場比賽他都至少拿35分，是近20賽季以來第3長的紀錄。上一戰面對綠衫軍單場轟進9記三分彈，攻下45分也讓他生涯超過45分的比賽達到22場，為現役球員第1多。

對於哈登近期瘋狂的表現，一直是「毒舌」評論員的巴克利也被打服，認為哈登完全無法阻擋，「我認為哈登是NBA最無法防守的球員，我這麼說不是不尊重喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)、金恩(Bernard King)或是葛文(George Gervin)。按照現在NBA規則，哈登是沒有辦法被阻擋的。」

隨後巴克利也解釋自己的看法，「哈登可以飆後撤步三分，也可以突破你，加上你不能用手去觸碰他，不能跟她有身體接觸，他的打法玩完美是適合現在的比賽。」

▲哈登。（圖／路透社）