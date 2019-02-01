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拿不出3億美元也敢談？　教士與哈波相約拉斯維加斯

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波還沒找到新老闆。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

聖地牙哥教士即便可能拿不出3億美元的大籌碼，來爭奪哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）但是最新的進度是與哈波相約在拉斯維加斯見面。

根據《ESPN》報導，外界傳出教士隊與哈波相約的消息，但是相關人士也表示對於籌碼不高的教士隊而言，不知道是交差了事還是有認真想要簽下這名超級強打。

哈波在上賽季確定會投身自由市場後，一開始感覺各支球隊都摩拳擦掌的想要招攬少年強打，不過距離春訓開訓已經沒有太多時間下，哈波還沒找到新老闆，目前認真表達想簽下他的球隊也只有費城人、白襪還有他的老東家國民。

▲哈波奪2018全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波要超過3億美元的大約。（圖／達志影像／美聯社）

目前外界認為哈波處境相當尷尬，當初國民開10年3億美元希望與他續約，但他拒絕後投入自由市場，現在也拉不下面子接受低於這個價碼的合約，但是能開出優於這價碼的球隊也實在不多，越來越多高攀不起哈波這樣身價的球員後，也讓今年自由市場顯得更加冷清。

「少年強打」哈波今年邁入26歲，在2012年登上大聯盟就入選明星賽，並在2015年拿下MVP，職業生涯7個賽季中入選過6次明星賽，是休賽季最大咖的自由球員。

關鍵字： MLB教士哈波Bryce Harper自由球員
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