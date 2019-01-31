中職／恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

▲徐展元與彭政閔。（圖／取自徐展元。後援會）

體育中心／綜合報導

「火星恰」彭政閔30日對外證實，即將在2019年球季結束後卸下球員身份，而「火星恰」這個綽號究竟怎麼來的，熱血主播徐展元在臉書透露，當初這個封號是他取的，他說：「因為他的表現實在太好，成績太恐怖啦！不像地球人，根本就是火星人來地球上打棒球！」

彭政閔後援會過去也向球迷說明「火星恰」由來，彭政閔在2007年以28場比賽，95打數13轟，打破當時怪力男紀錄，讓當時在緯來擔任球賽主播的徐展元喊出：「太恐怖的火星人！」，從此之後，彭政閔開轟，徐展元都會說：「這個球打向火星去了！彭政閔轟出全壘打！」

彭政閔生涯從2001年開始，連續16年打擊率都在3成以上，5度奪下打擊王、曾拿下打擊王3連霸，這些紀錄都是史上唯一，徐展元說：「我覺得最可惜的是2017年，他打擊率2成99，只要多1支安打就能有3成，延續紀錄了啊！」不過去年彭政閔40歲，出賽108場，仍有2成90打擊率，生涯平均打擊率高達3成34，讓徐展元直說：「根本是打擊之神！」

恰恰即將退休，球迷紛紛在這則貼文底下留言：「感謝兩位都帶給我無限的感動回憶」、「謝謝展元取了火星恰這個外號，感覺恰如其分，也因此拉近了恰恰跟球迷的距離，大家都喊著，恰恰帶我回火星，非常獨特而有意義的稱呼」、「展元寫的好：）」、「沒想到展元哥是火星恰發明人」