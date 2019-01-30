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中職／感謝父母給的好身體！彭政閔締造紀錄：努力付出

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▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／台北報導

中信兄弟彭政閔30日宣布即將引退，2019年是他生涯最後一個賽季，在19年的生涯之中，彭政閔締造無數紀錄，他認為創造紀錄的關鍵就是努力，也非常感謝父母生給他一個健康的身體，成就他完成無數紀錄。

彭政閔5度奪下打擊王，曾拿下打擊王3連霸，連續16年打擊率都在3成以上，都是史上唯一。2008年以單季3成91打擊率，打破前興農牛洋砲怪力男1998年締造的3成87打擊率，而這項紀錄直到2016年才被王柏融、蔣智賢、林泓育3人同時打破。

除了穩定的打擊率外，彭政閔是超有耐心的打者，生涯累計924次保送；生涯上壘率高達4成34，是2000打席以上打者中最高者。另外，彭政閔生涯吞下1059次三振，也是史上最多。

▲▼中信兄弟春訓開訓,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

彭政閔說：「非常感謝我的父母親，他們生給我一個健康，一個這麼好的身體，讓我能夠打這麼久」

除了身體因素外，彭政閔也擁有很好的心理素質，他認為，能有這麼多保送，耐心也相當重要，他說：「打職棒是一種節奏運動，要去掌握屬於自己的節奏，再加上努力、付出，才會有成功的機會。」

彭政閔也希望透過自身經驗告訴年輕球員：「去努力！雖然努力不一定會成功，但不努力就沒有成功機會。」

關鍵字： 中信兄弟中職彭政閔兄弟象
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