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日職／王柏融春訓首度練打用5分力　61球狂敲33安還有3轟

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▲▼王柏融歡送會,王柏融穿火腿隊球衣在桃園球場揮棒。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／綜合報導

王柏融今年加盟日本火腿隊，正在美國亞利桑納訓練，台灣時間30日首度打擊練習，與同期隊友近藤健介一起練習，王柏融用5、6分力打擊，61球中有33球可能形成安打，還敲出3發全壘打，也讓監督栗山英樹及近藤健介讚不絕口。

轉戰火腿後，王柏融首度練打備受關注，在一旁的日本媒體統計，王柏融在61球中，有33球形成安打，形成安打率的擊球高達5成41，其中還有3球轟出圍欄，王柏融則說，自己只用了5、6分力打擊，因為自己有很多天沒練打，還在抓擊球點，但打完感覺還不錯。

根據現場日本媒體指出，王柏融的擊球落點分佈平均，監督栗山英樹看完更讚賞他：「很會打」，而這也是王柏融加入火腿後，栗山英樹首度給予的評價。

王柏融與近藤健介在U21世界盃就曾同場對戰，現在兩人同隊，近藤健介2017年出賽57場，打擊率0.412，被譽為「4割男」，王柏融剛好也在2016年至2017年連兩年締造打擊率4成成績。而近藤健介去年出賽增加至129場，留下打擊率0.323，上壘率0.427，長打率0.457的成績，季後談薪順利成為年薪達1億日圓的「億元男」。

台日「4割男」首度一起打擊練習，近藤健介稱讚王柏融，「揮棒軌跡很好。」跟這位同為1993年的隊友有了第一次的互動，近藤說，「我們稍微聊了一下，他人很好，說了吃飯和訓練可以一起行動的話。」近藤健介也希望能夠吸收王柏融的優點，讓自己成為夠好的打者。

關鍵字： 日職北海道火腿王柏融
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