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中職／挺過少棒嚴苛苦練　彭政閔堅持不逃跑造就棒壇地位

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▲▼中華職棒29年官辦熱身賽,桃猿對中信。彭政閔（圖／記者李毓康攝）

▲彭政閔。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

「恰恰」彭政閔宣布球員生涯引退，他的棒球路一開始是要讓體弱多病的身體變好，第一天報到便嚴格的訓練，加入不到1星期，只剩下他1人，甚至少棒教練要他退隊，彭政閔從「逃兵」變成棒壇典範。

彭政閔的祖父是祖父彭看是日據時期台中糖廠棒球隊領隊兼教練，父親彭建明與伯父們都是棒球愛好者，三伯彭茂雄打過棒球。

小時候彭政閔是統一獅球迷，讀高雄市復興國小時由於參加社團活動因此加入學校棒球隊，加入球隊的目的之一是要改善身體，因為他小時候候得過鼻竇炎和百日咳。

彭政閔提到過去在少棒隊的訓練環境，比現在更加嚴苛，並且留下來的人更少。彭政閔在高雄市復興國小四年級時加入球隊，他回憶剛進去時，第一天還有21個人，經過一天的練習之後，隔天剩下10幾個；經過一週不到的時間，最後只剩他一人。

「第一天報到就伏地挺身10下，一百公尺來回10趟。」經過嚴格的訓練，彭政閔走過最艱難的時期，曾經有過逃隊想法的他，熟知偷跑可能會面臨懲罰，加上家裡非常支持他打球，所以也沒有成功過，他只能苦笑的說：「就算逃出去回去家裡還是會被載回來，還不是一樣。」

靠著堅持的精神，彭政閔繼續待在球隊中，在加入少棒隊大約半年左右，由於表現不好，復興國小教練甚至跟他說：「明天不用來了。」但彭政閔還是不放棄。

如果彭政閔在報到時就因嚴苛訓練打退堂鼓，逃離棒球的懷抱，如果因表現不好而離隊，就沒有現在的「恰恰」彭政閔。

▲▼彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

彭政閔引退記者會。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 彭政閔
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