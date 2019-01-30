NFL／閃避種族歧視議題？　魔力紅不參加超級盃記者會

▲魔力紅接下超級盃表演工作受到反彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

擔綱超級盃中場表演嘉賓的魔力紅，此次將不會按照慣例，出席賽前相關記者會，此舉被解讀為，是為了規避近來NFL充斥種族歧視爭議，還接下表演邀請的提問的可能性。

NFL官方宣佈，魔力紅將不會參加記者會，希望專注在屆時的中場表演上，會以分享幕後花絮取代演唱者本身出席記者會的計畫。

公告一出批評聲再起，推特上大量轉發NFL的公告，認為這是讓魔力紅規避提問的藉口，避免受到有關卡普尼克（Colin Kaepernick）的提問。

前NFL球員卡普尼克3年前賽前演唱國歌時單膝跪地，抗議美國社會對有色人種的歧視，NFL一直受到批評，而卡普尼克也因此找不到球隊形同失業。

原本超級盃的中場表演，被視為歌手的頂級榮耀之一，獲邀演出的無一不是地位被認可的象徵，且極高的收視率與曝光度，向來成為兵家必爭之地，但在卡普尼克事件後有了變化。

蕾哈娜就是拒絕NFL邀約的大咖之一，魔力紅要接下超級盃表演，也沒有這麼順利，曾有超過7萬名歌迷聯署，拜託他們不要參加，且被多組歌手、團體拒絕合作。

▲卡普尼克事件的影響至今仍然存在著。（圖／達志影像／美聯社）