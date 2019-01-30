亞足賽／巴林無緣8強　當局更在乎對前國腳政治清算

▲艾爾阿瑞比可能要被引渡回巴林。（圖／達志影像／美聯社，下圖）



記者洪偵源／綜合報導

巴林在本屆亞洲盃足球賽無緣8強，不過巴林當局似乎更關心前足球國腳艾爾阿瑞比（Hakeem Al-Araibi）能不能回國，當局日前已經正式要求泰國政府將他引渡回國，由於曾參與示威遊行，外界認為這是對艾爾阿瑞比的政治清算行動，只要一回國，他可能會沒命。

艾爾阿瑞比的事件，要從「阿拉伯之春」浪潮說起，2010年這波改革訴求活動席捲阿拉伯地區，人民走上街頭要求政府改革，實行民主政治，巴林當時也有反政府的示威活動，艾爾阿瑞比曾參加過這類活動。

2014年艾爾阿瑞比以破壞警局為由，判處10年徒刑，跟著逃亡到澳洲申請難民庇護，並在半職業隊踢球，結果在曼谷與妻子度蜜月時，被國際刑警逮捕，且不得保釋，澳洲政府、國際足總和國際人權組織都曾呼籲泰國放人，但泰國當局不為所動。

前澳洲國家隊隊長、世界球員協會成員施瓦布（Brendan Schwab）透露，巴林已經正式請求泰國將艾爾阿瑞比引渡，施瓦布指出，一旦被引渡回巴林，艾爾阿瑞比可能遭嚴刑拷打，甚至被殺。

「情況非常緊急，就算巴林沒有成功引渡，他在獄中被關上數年，也會造成難以想像的影響。」施瓦布說，這件事有關單位必須以最急速的等級處理，他希望在與國際足總人士會面後，這週末會有決定。

艾爾阿瑞比被認為是巴林掌權派阿勒哈利法（Sheikh Salman Bin Ibrahim al-Khalifa）家族的反對者，阿勒哈利法當過巴林足球協會主席，2015年艾爾阿瑞比曾提出批評，當時阿勒哈利法正在準備競選國際足總主席，外界認為艾爾阿瑞比因此遭到報復。

巴林內政部長、也是阿勒哈利法家族成員阿布杜哈反駁，媒體對於政治清算的指責都是不實指控，巴林的內政不容許外界干預，必須尊重巴林司法體系，而且艾爾阿瑞比就是因為可以保釋才逃亡到澳洲。

不過艾爾阿瑞比被指控破壞警局的犯罪時間，人正在參加一場有電視轉播的球賽，艾爾阿瑞比也在獄中向澳洲政府求助，請繼續為他奮戰，目前泰國外交部已經證實，收到巴林申請引渡的文件，並轉交司法單位審核。