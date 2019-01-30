SBL／明星賽票選截止　黃泓瀚、蔣淯安領銜台啤8人入選包辦「雙隊長」

▲黃泓瀚成為第16季SBL明星賽人氣王。（圖／籃協提供）

體育中心／綜合報導

第16季SBL明星賽球迷票選在29日截止，台啤二年級生黃泓瀚6851票成為人氣王，第2高為台啤隊長蔣淯安5658票，預計將由兩人分別當任黑武士、白武士隊長，31日進行公開選秀挑選剩餘隊友。雖然球迷票選前24其中有三分之一被台啤包辦，但還要加上30%的媒體選票。

今年明星賽首次採隊長選秀制度，球迷線上票選占70%、媒體票選占30%，選出正取24名、備取6名，共30人參加對抗賽。球員依照SBL各隊登錄於聯盟位置區分為後衛40%、前鋒40%、中鋒20%，依照比例入選，至於兩隊教練將由例行賽前兩名分別擔綱，且還可個別推舉隊上2名球員指定入選全明星。人氣第一的將擔任黑武士隊隊長、第二高票則是白武士隊長，分別與榮譽隊長共同選出9名隊友，以及教練推薦各兩名隊員、每隊各3名的備取球員。

▲蔣淯安獲得第2高票。（圖／籃協提供）

前24名依序為黃泓瀚6851、蔣淯安5658、愛德（Edvinas Suskes）4943票、簡浩4761票、林書緯4346票、梅奧（O.J. Mayo）4311票、蔡文誠4253票、塞瑟夫（Ihor Zaystev）4184票、呂政儒4171票、米歇爾（Tony Mitchell）4153票、簡祐哲4139票、簡偉儒4011票、林郅為3976票、張宗憲3890票、天使（Angel Nunez）3711票。

成力煥3611票、郭昭男3422票、吳曉瑾3206票、黃聰翰3186票、陳堅恩2691票、于煥亞2661票、林韋翰2597票、賈西亞（Charles Garcia）2521票、范士恩2498票。

▲戰績第一的金酒僅于煥亞的選票排名前24。（圖／籃協提供）

台啤就包辦24席中的8席，其次為富邦勇士6席、璞園與裕隆個3席，台銀則有天使、范士恩，達欣僅梅奧一人，戰績第一的金酒也只有于煥亞。不過本屆明星賽教練個別有推舉陣中兩名球員不受選票進入明星賽的權利，因此金酒除了于煥亞還能夠再選2人進入明星賽，

27日賽程結束，金酒以16勝9敗排名第一，台啤則是15勝9敗緊追，因此將由金酒執行教練吳俊雄擔任黑武士隊教練，台啤總教練周俊三則為白武士隊教練，兩人皆是第一次擔任明星賽教練。