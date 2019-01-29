強化接軌國際　英語課程納入教練、裁判講習

▲體育署推動裁判、教練講習都要導入英語課程。（圖／體育署提供）



記者洪偵源／台北報導

因應「2030雙語國家政策發展藍圖」，配合教育部推動雙語教育，裁判、教練培訓系統，也將在講習課程中，導入英語課程教育，並請來周天成、鄭怡靜、羅錦龍等選手、才現身說法，分享英語會話在國際賽場合的重要性。

體育署為打造雙語環境，提升教練及裁的專業英語能力，提高專業素質，能與國際接軌，今年輔導各單項運動協會，未來辦理運動教練及材裁判講習時，開設專業的教練與裁判英文術語課程。

棒球裁判劉柏君（索菲亞）表示，裁判比起選手，更需要一個人自己出國、報到，也必須相互溝通，場上與場外的英語能力都很重要，專業術語和生活上都需要英語。

羅錦龍有9年的旅美經驗，在小聯盟發展必然是全英語的環境，他也提到除了比賽，一切都要靠英語，他認為：「不要害羞，講出來就對了！」

周天成也說，英語能力有助於場上和裁判溝通，他就曾經遇到有疑慮的判決，但面對裁判必須講英文，最後是據理力爭，還幫助自己贏得比賽，顯現這個國際通用語言的重要性。

鄭怡靜更說，英語是最主流的國際語言，重要性不可言喻，是獲取最新知識的途徑，而知識就是力量，襯托英語能力的重要性。