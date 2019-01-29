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亞足賽／本屆第五作收黃金一代謝幕？　南韓面臨新舊世代交替

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▲▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。孫興慜 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃4強賽持續進行，不過上屆亞軍的南韓卻在8強賽爆冷輸給卡達出局，無緣59年後奪冠，似乎也浮現許多球風問題，加上過去黃金一代的具滋哲、奇誠庸、李青龍都將面臨退出國家隊的命運，1996年後的小將黃喜灿、黃義助等人將要扛起重責。

南韓為了力拼第三座亞洲盃冠軍，將亞洲一哥孫興慜、旅外的具滋哲、奇誠庸、李青龍、黃喜灿，以及亞運奪金的陣容黃義助、金玟哉、李鎔等人集結，看似是一支實力強大的陣容，小組賽雖然三勝晉級，但在面對吉爾吉斯、菲律賓等相對弱旅，卻都只打出1比0，甚至在面對排名差距大的巴林，鏖戰至延長賽才分出勝負。

▲▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

最後南韓倒在了8強賽，0比1不敵卡達也寫下了近四屆首次未能晉級4強的紀錄，賽後曾經在2014年世界盃擔任隊長的具滋哲宣布退出國家隊、奇誠庸原先在去年世界盃結束後要退出，但再拼本屆亞洲盃，但因為腿筋傷勢，只踢了菲律賓一役後就傷退，很可能也計劃離開國家隊，加上李青龍比具滋哲長一歲，也考慮退出的事情。

南韓的黃金一代如今都考慮離開之際，加上在熱刺司職邊鋒的孫興慜回到國家隊，擔任中場司令塔，讓南韓火力削弱不少，孫興慜在賽後也相當自責，他在奇誠庸離隊後，扛起隊長一職，對於未能帶領球隊難過的失眠，之後將提則返回母隊熱刺。

▼亞洲盃16強,南韓vs巴林, 黃喜灿進球 。

▲▼亞洲盃16強,南韓vs巴林, 黃喜灿進球 。（圖／達志影像／美聯社）

另外，去年世界盃後上任了葡萄牙籍總教練本托，目前戰績7勝3平1負，但帶球風格也引發討論，雖說未因本屆第五作收而走人，本托仍堅持自己的傳控風格，從防線開始掌握球權，跑動和傳接製造進攻機會，掌握比賽節奏，但卻沒辦法在亞洲盃打出佳績，也讓人感覺南韓少了過去了血性。

▼具滋哲退出國家隊。

▲▼ 亞洲盃8強賽,南韓vs卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

不過球員則都是力挺本托，奇誠庸和具滋哲都認為，「本托的哲學和南韓隊追求是一致，踢法是世界的潮流，在亞洲盃的失敗，不能因此改變風格。」金英權也提到，「相信本托的足球哲學是適合南韓球員，會堅持下去，因為認為是對的所以跟著訓練，如果認為錯的，彼此會互相溝通。」

本托最終目標是在2022年世界盃能夠帶領南韓打進8強，可如今面對黃金一代可能頻頻退役，新的一代很可能有孫興敏帶領，搭配金玟哉、黄喜灿、黄仁範、黃義助、李昇祐等人衝擊世界盃，能否扛起重責，或許可以先從3月對上越南一役試水溫。

▲▼ 亞洲盃,亞足賽,南韓vs菲律賓,南韓黃義助、黃喜灿 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽卡達亞洲盃具滋哲孫興慜奇誠庸
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