賈索、康利猛繳51分無用　金塊落後25分上演大逆轉





▲金塊約基奇（中）最後28秒放進致勝2分。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

灰熊29日出戰金塊，近期遭灰熊放上交易檯面的賈索（Marc Gasol）與康利（Mike Conley）兩人分別攻下28分、9籃板、3助攻與23分、4籃板、11助攻成績，兩人合繳的51分表現也率灰熊一度領先25分，但第四節灰熊卻遭金塊畢斯利（Malik Beasley）猛繳13分，最後28秒約基奇（Nikola Jokic）更在籃下強攻放進致勝2分，終場金塊成功上演大逆轉以95比92擊敗灰熊，灰熊無緣2連勝，金塊也以3連勝之姿排名西區第三。

灰熊近期因戰績不佳將陣中兩大核心賈索與康利放上交易檯面，兩人近5戰也因此打得格外賣力，賈索繳出場均20分、10籃板、4.8助攻成績，康利也有22分、4籃板、8.4助攻表現，灰熊上一役也擊敗東區第3的溜馬。

此役不善進攻的灰熊展現企圖心，賈索上半場就攻下21分，灰熊也以19分領先，但下半場開始賈索一陣打鐵，但金塊也未把握機會，第三節一度落後灰熊25分，隨後雖追近8分，但灰熊仍以17分領先進入決勝節。

Nikola Jokic, @WillTheThrillB5, & @Mbeasy5 all come up big, as the @nuggets storm back from 25 points down to win in Memphis! #MileHighBasketball pic.twitter.com/HR314k3FZA — NBA (@NBA) 2019年1月29日

▲金塊克服25分落後逆轉勝灰熊

決勝節灰熊一度陷入得分乾旱而僅能靠罰球取分，金塊則靠畢斯利與巴頓單節合砍25分上演大逆轉，巴頓（Will Barton）於43秒飆進三分彈後使金塊整場首度領先灰熊，隨後金塊雖然遭灰熊哈樂戴（Justin Holiday）回敬三分，但約基奇在最後28秒強攻賈索放進致勝兩分，灰熊安德森（Kyle Anderson）不但最後10秒2度出手不進還發生失誤，金塊第四節以35比15回敬灰熊，終場灰熊也以3分敗給金塊。

灰熊兩大核心賈索與康利此役繳出28分、9籃板、3助攻、2阻攻與23分、4籃板、11助攻、1抄截成績，小傑克森（Jaren Jackson Jr.）也有8分、7籃板、2抄截、3阻攻。金塊則以約基奇的24分、5籃板、3助攻、4抄截為最佳，畢斯利與巴頓各攻下18分與20分。

▼灰熊賈索（左）、康利（右）。（圖／達志影像／美聯社）

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