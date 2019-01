賈索、康利猛繳51分無用　金塊落後25分上演大逆轉

▲金塊約基奇(中)最後28秒放進致勝2分。(圖/CFP)

記者陳瑞浩/綜合報導

灰熊29日出戰金塊,近期遭灰熊放上交易檯面的賈索(Marc Gasol)與康利(Mike Conley)兩人分別攻下28分、9籃板、3助攻與23分、4籃板、11助攻成績,兩人合繳的51分表現也率灰熊一度領先25分,但第四節灰熊卻遭金塊畢斯利(Malik Beasley)猛繳13分,最後28秒約基奇(Nikola Jokic)更在籃下強攻放進致勝2分,終場金塊成功上演大逆轉以95比92擊敗灰熊,灰熊無緣2連勝,金塊也以3連勝之姿排名西區第三。

灰熊近期因戰績不佳將陣中兩大核心賈索與康利放上交易檯面,兩人近5戰也因此打得格外賣力,賈索繳出場均20分、10籃板、4.8助攻成績,康利也有22分、4籃板、8.4助攻表現,灰熊上一役也擊敗東區第3的溜馬。

此役不善進攻的灰熊展現企圖心,賈索上半場就攻下21分,灰熊也以19分領先,但下半場開始賈索一陣打鐵,但金塊也未把握機會,第三節一度落後灰熊25分,隨後雖追近8分,但灰熊仍以17分領先進入決勝節。

Nikola Jokic, @WillTheThrillB5, & @Mbeasy5 all come up big, as the @nuggets storm back from 25 points down to win in Memphis! #MileHighBasketball pic.twitter.com/HR314k3FZA