菅野智之感謝王建民！「該向黑田博樹學習」一句話影響深遠

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

巴爾的摩金鶯隊投手菅野智之近日接受BS東京電視台節目專訪，回顧職業生涯中的五個重要轉折點，其中最關鍵的一次相遇來自台灣旅美名將王建民。菅野感性表示：「當年的幫助，成就了現在的我。」

菅野在2011年選秀會上被日本火腿隊以第一指名選中，但他選擇拒絕入團，堅持加盟讀賣巨人隊，因此度過了一年的浪人生活。在那段時間裡，他在美國亞利桑那州的訓練設施中遇見了當時已從洋基隊轉往國民隊發展的王建民。兩人透過當地的訓練師介紹認識，王建民傳授他伸卡球與二縫線速球的技巧，並分享如何運用滾地球投球策略。

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相隔12年後，讀賣巨人隊於2024年3月遠征台灣，菅野與王建民在台灣重逢，這次見面讓他終於有機會向恩師表達感激之情。然而，王建民則謙虛地回應：「恩人什麼的，太誇張了。當時只是想，作為同樣來自亞洲的球員，能夠互相支持就很好了。」

除了王建民，菅野還受到另一位日籍傳奇投手黑田博樹的影響。王建民曾對菅野說：「有一位日本投手，你應該向他學習。」那個人正是曾效力洋基隊與廣島鯉魚隊的黑田博樹。

菅野回憶道：「如果可以，我真想對當時的自己說：你現在做的事情，總有一天會被認可。」聽聞黑田擅長投出極具壓制力的二縫線速球後，他開始密切關注黑田的比賽，並試圖從中學習。

2015年全明星賽期間，菅野在東京巨蛋的重量訓練室裡偶然與黑田獨處了一段時間，對方事先已透過他人得知菅野對自己的敬仰。黑田特別在自己的著作上簽名，並寫下「加油！」這句話送給他。

「當時我是透過別人轉交這本書，後來我覺得應該親口向黑田先生道謝。於是，我告訴他，這句話一直鼓勵著我，讓我更加努力，也因此我們聊了很多，這段經歷讓我印象深刻。」菅野說。