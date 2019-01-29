中職／曾率兄弟3連霸　彭政閔期待第5冠湊滿1隻手

▲彭政閔。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔傳出本季打完將退休，2000安、200轟仍是個人追求目標，他也希望自己再拿一枚戒指，奪得第5冠，「湊滿一隻手」。

彭政閔2001年加入兄弟象，是「二代象」現役僅存的球員，是現役打最久的球員，而2001年至2003年與隊友陳致遠、蔡豐安組成「黃金三劍客」，扛起球隊中心棒次，率隊二度達成隊史三連霸。

職棒邁入第19個球季，彭政閔生涯打過10次台灣大賽，分別在2001年、2002年、2003年以及2010年拿過冠軍戒指，他曾透露，還想再拿一枚冠軍戒指，隨後露出招牌瞇瞇眼，高舉自己的右手笑說：「剛好湊滿一隻手，這是最棒的。」

兄弟近一次闖進冠軍戰是2017年，當時以年輕球員為主體，球隊連4年打進台灣大賽，卻皆與冠軍擦肩而過，當時冠軍賽第4戰，看著Lamigo桃猿慶祝封王，彭政閔作為精神領袖，也要大家轉頭看看對手的慶祝，他鼓勵小象們，「這就是總冠軍的感覺，下一次換我們這樣好不好？」

去年，兄弟戰績墊底，無緣闖進季後賽，彭政閔對年輕球員仍有信心，相信每一次的失敗都會帶給大家更多成長、能量，他曾喊話，「繼續堅持下去，接下來拋彩帶的會是我們，還會拋很多次。」，也期待著今年能湊滿5冠。