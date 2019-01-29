火爆凱利找到新東家　1年250萬美元加盟遊騎兵

▲凱利將加盟遊騎兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

前運動家後援投手凱利（Shawn Kelley）去年球季結束後成為自由球員。根據《ESPN》報導，凱利於29日同意以1年250萬美元合約加盟遊騎兵，其中合約包含2020年250萬美元的球隊選擇權，他的加盟可望提升遊騎兵牛棚深度。

凱利去年效力國民時因怒摔手套事件惹惱國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）與總經理瑞佐（Mike Rizzo），儘管凱利當時澄清只是情緒反應，但國民球團仍認為為凱利不尊重國民隊，於是便在他摔手套隔天就將他放入指定讓渡名單，凱利也轉戰運動家。

凱利去年球季於國民與運動家表現都相當不錯，於國民出賽35場投出32.1局3.34防禦率的成績，加入運動家後也投出19場16.2局2.16防禦率的成績，去年整體出賽54場投出50次三振，11次保送。

遊騎兵去年戰績雖然只寫下67勝95敗成績，但亮點是25歲後援投手里克勒（Jose Leclerc），他去年寫下57.2局，拿下15個中繼點、12次救援，寫下防禦率1.56的成績，凱利預計將以後援或中繼投手續戰，他的加盟將有機會使遊騎兵牛棚更有深度。

▼凱利去年因怒摔手套遭國民指定讓渡。（圖／達志影像／美聯社）