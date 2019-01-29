運動雲

> >

火爆凱利找到新東家　1年250萬美元加盟遊騎兵

ETtoday運動雲

▲▼運動家，凱利（Shawn Kelley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱利將加盟遊騎兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

前運動家後援投手凱利（Shawn Kelley）去年球季結束後成為自由球員。根據《ESPN》報導，凱利於29日同意以1年250萬美元合約加盟遊騎兵，其中合約包含2020年250萬美元的球隊選擇權，他的加盟可望提升遊騎兵牛棚深度。

凱利去年效力國民時因怒摔手套事件惹惱國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）與總經理瑞佐（Mike Rizzo），儘管凱利當時澄清只是情緒反應，但國民球團仍認為為凱利不尊重國民隊，於是便在他摔手套隔天就將他放入指定讓渡名單，凱利也轉戰運動家。

凱利去年球季於國民與運動家表現都相當不錯，於國民出賽35場投出32.1局3.34防禦率的成績，加入運動家後也投出19場16.2局2.16防禦率的成績，去年整體出賽54場投出50次三振，11次保送。

遊騎兵去年戰績雖然只寫下67勝95敗成績，但亮點是25歲後援投手里克勒（Jose Leclerc），他去年寫下57.2局，拿下15個中繼點、12次救援，寫下防禦率1.56的成績，凱利預計將以後援或中繼投手續戰，他的加盟將有機會使遊騎兵牛棚更有深度。

▼凱利去年因怒摔手套遭國民指定讓渡。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民後援凱利（Shawn Kelley）摔手套遭DFA。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB凱利運動家國民遊騎兵
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

推薦閱讀

一百種受傷的方式　運動家牛棚主力洗碗割傷大拇指

凱利怒摔手套遭國民DFA　總管狠批：自私不尊重球隊

熱門新聞

中職／彭政閔引退？　兄弟與彭政閔30日公布

中職／挺過黑暗期的模範生　組頭怨彭政閔「超難買」

球哥、庫茲馬等3將恐成湖人搶AD籌碼　詹皇按一眉哥IG文讚

中職／彭政閔球員引退？接班總教練　先赴國外培訓教練

中職／彭政閔引退賽？　中信兄弟主場最後一戰

綠衫軍受限羅斯條款沒法追戴維斯　詹皇聯手一眉哥有望成真

讀者回應

﻿

最新新聞

1林書豪砍13+4　老鷹退西區老八快艇

2澳網後大坂直美登球后、謝淑薇掉4名

3投手恰恰國訓飆144速球

4史無前例打擊王3連霸！彭政閔5度奪獎

5「恰式」甩棒　球棒緊抓不放手

熱門新聞

1彭政閔引退？兄弟30日公布重大訊息

2彭政閔模範生　組頭怨「超難買」

3球哥庫茲馬等3將恐成湖人搶AD籌碼

4彭政閔球員引退？先赴國外培訓教練

5彭政閔引退賽？中信兄弟主場最終戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔引退？兄弟與彭政閔 30日公布重大訊息

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

低調王者-明仁國中

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366