委內瑞拉政變太危險　加勒比海大賽改到巴拿馬打

▲拉丁美洲年度棒球盛會加勒比海大賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

拉丁美洲年度棒球盛事第61屆「加勒比海大賽」，今年原訂在委內瑞拉巴基西梅托開打，但因當局發生政變，加勒比海職業棒球聯盟以安全考量，決定臨時更換主辦國，根據《ESPN》報導，加勒比海大賽將移至巴拿馬舉行。

委內瑞拉日前與美國斷交，美國總統川普（Donald Trump）考慮對委國全面制裁，國內政治危機持續升高。推翻委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的抗議轉趨暴力，而反對黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）宣布成為臨時代總統。

大聯盟官方強烈要求球員和工作人員禁止到委內瑞拉參與比賽，僅管委內瑞拉體育部部長因方提（Minister Infante）稱可以確保比賽安全進行，但最後還是決定改到巴拿馬城舉行。

加勒比海大賽於1949年開始舉辦，中間一度中斷舉辦，現在是於每年二月初舉辦，由多明尼加、波多黎各、委內瑞拉、墨西哥和古巴5國職棒聯盟冠軍爭奪冠軍，去年巴拿馬、哥倫比亞、尼加拉瓜加入聯盟成員，3國職棒聯盟將爭取唯一參賽資格，將於明年加入加勒比海大賽，達到6隊規模。

▲委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）。（圖／達志影像／美聯社）



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