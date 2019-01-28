運動雲

> >

中職／陳江和今年要退　黃泰龍：懷念地獄式般接球法

ETtoday運動雲

▲▼中華職棒天母球場本季首戰,桃猿對兄弟。黃泰龍（圖／記者李毓康攝）

▲黃泰龍。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟陳江和今年球季就要退休，早已退下來當教練的黃泰龍說：「我跟陳江和沒有懷念的比賽，只有懷念練習非常累。」因為他們都接受過「地獄式般接球法」。

陳江和只要達成生涯千場出賽就從球員生涯退下來，他與王勝偉、彭政閔、黃泰龍曾締造4人包辦內野金手套獎，而有「勝龜連線恰恰豪」的說法。

黃泰龍本名叫黃仕豪，在誠泰加盟職棒，球隊解散後加入LaNew熊，2010年轉隊到兄弟象，而與陳江和、王勝偉組成二、三、游連線。

知道陳江和要退休了，黃泰龍笑著說：「沒有懷念的比賽，只有懷念練習非常累，他們（陳江和、王勝偉）應該非常喜歡我加入。」

黃泰龍表示，當年兄弟象守備教練馮勝賢，內野守備練習量非常大，是「地獄式般接球法」，「在自己還沒有加入之前，紅龜、勝偉2人要接很多，我來之後，他們輕鬆很多，他們懷念我是因為我分擔了練習量。」

他表示，「他們應該非常喜歡我加入，因為我在加入時不小心跟馮勝賢講了一句話，就陷入地獄、萬劫不復，我講了自己在在LaNew體能可以排前3名，馮勝賢只回答了，喔！好。」

黃泰龍笑著說：「當時我的接球量大過於陳江和、王勝偉，他們很開心看著我跟秘書長講的這些話。」

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

通緝犯疑「車震」遭查嗆警三字經　驚見「暗黑理科太太」看男友上銬

熱門新聞

日職／親眼見到王柏融　清宮幸太郎驚比電視大隻

澳網／喬科維奇生涯3次連3大滿貫　GOAT之路急起直追　

KD槓上格林時「不在場」很尷尬　柯瑞：不怕傷感情攤開說

澳網／喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫　躍居史上第三　

嘆市場寒冬無人在乎球員薪水　球員怒了：老闆賺更多

中職／柏安力經驗豐富　王正棠：很快看出缺點

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融與衫谷拳士合照樂開懷

2贏球去肯德基　卡達4強創最佳成績

3出發！王柏融隨隊赴美移訓

4「舞王」空氣吉他彈《Beat it》

5樂天4番洋砲向大谷翔平打聽日職

熱門新聞

1親眼見到大王　清宮驚比電視大隻

2喬帥3次連3大滿貫GOAT之路急起直追　

3KD槓上格林時不在場　柯瑞坦言尷尬

4喬科維奇直落三納達爾奪第15座大滿貫

5球員怒了：沒有人在乎球員薪水

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

低調王者-明仁國中

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366