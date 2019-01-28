中職／陳江和今年要退　黃泰龍：懷念地獄式般接球法

▲黃泰龍。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟陳江和今年球季就要退休，早已退下來當教練的黃泰龍說：「我跟陳江和沒有懷念的比賽，只有懷念練習非常累。」因為他們都接受過「地獄式般接球法」。

陳江和只要達成生涯千場出賽就從球員生涯退下來，他與王勝偉、彭政閔、黃泰龍曾締造4人包辦內野金手套獎，而有「勝龜連線恰恰豪」的說法。

黃泰龍本名叫黃仕豪，在誠泰加盟職棒，球隊解散後加入LaNew熊，2010年轉隊到兄弟象，而與陳江和、王勝偉組成二、三、游連線。

知道陳江和要退休了，黃泰龍笑著說：「沒有懷念的比賽，只有懷念練習非常累，他們（陳江和、王勝偉）應該非常喜歡我加入。」

黃泰龍表示，當年兄弟象守備教練馮勝賢，內野守備練習量非常大，是「地獄式般接球法」，「在自己還沒有加入之前，紅龜、勝偉2人要接很多，我來之後，他們輕鬆很多，他們懷念我是因為我分擔了練習量。」

他表示，「他們應該非常喜歡我加入，因為我在加入時不小心跟馮勝賢講了一句話，就陷入地獄、萬劫不復，我講了自己在在LaNew體能可以排前3名，馮勝賢只回答了，喔！好。」

黃泰龍笑著說：「當時我的接球量大過於陳江和、王勝偉，他們很開心看著我跟秘書長講的這些話。」