瓊斯還沒找到新東家　金鶯總管：有機會續簽瓊斯

▲瓊斯還沒尋獲新賽季的東家。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

效力金鶯隊11個賽季的外野手瓊斯（Adam Jones）合約在去年走完成為自由球員，至今還沒有球隊收下這名5度入選明星賽的外野手。金鶯新任總管艾利亞斯（Mike Elias）對外表示，「球隊有在關注任何狀況，當然也包括與瓊斯續約的可能性。」

根據《NBC Sports》報導，艾莉亞斯在上週末球迷同歡會中提到，有說到金鶯正在關注一切的可能性。「機會主義和精打細算」沒辦法太貼切的描述今年的自由球員市場，但是各支球隊對於自由球員下手都非常小心。

因此假使瓊斯想要一份年限長的大約，那這樣在巴爾的摩是不會有機會的，今年即將邁入33歲的瓊斯上賽季的合約年儘管還有著不差身手，但是只有15發全壘打與過往成績有明顯差距，也讓各支球隊卻步。

▲瓊斯是過去幾年金鶯的頭牌球星兼中心打者。（圖／達志影像／美聯社）



邁入重建的金鶯，目前外野陣容有著曼奇尼（Trey Mancini）、穆林斯（Cedric Mullins）、海斯（Austin Hays）等潛力新星還有瑞卡爾（Joey Rickard）、史都華（DJ Stewart），因此金鶯目前對於外野戰力沒有迫切的補強需要。不過對於金鶯球迷而言，過去11個賽季都可以在外野看見瓊斯的身影，或許簽回瓊斯也是留著球迷的方法之一。

瓊斯2003年第37順位被水手隊挑中，2006年站上大聯盟舞台，不過在水手隊沒有太多出賽機會，在2008年來到金鶯隊才獲得穩定上場的機會，生涯13個賽季總計轟出266轟、878分打點，打擊三圍0.278/0/318/0.456。