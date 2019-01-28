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NFL／布雷迪不言退目標打到45歲　5枚冠軍戒四分衛最多

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▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

41歲明星四分衛布雷迪（Tom Brady）再次率領新英格蘭愛國者闖進於2月4日開打的第53屆超級盃，布雷迪將挑戰個人第6枚冠軍戒指，這位將於今年8月滿42歲的傳奇球星被問到是否準備退休，他的回答是：「零機會。」

布雷迪表示，「打完今年退休的機率是零。我已經說過無數次，我感覺這問題好像已經被問了很多次，但我的答案依舊沒有改變，我還沒有打算退休，只是很多人都不相信我。」

「我的目標是打到45歲。」布雷迪表示，「就像我之前說的一樣，要達到這個目標相當困難，我也知道今年經歷了多少困難才達到這裡，每年我都從中學習到很多，希望一年比一年更好，但每一年都是極大的挑戰。」

愛國者隊連續3年闖進超級盃，2017年第51屆超級盃率領愛國者上演驚天大逆轉，在延長賽以34比28擊敗亞特蘭大獵鷹隊，奪下隊史第5座超級盃冠軍，今年他將挑戰第6枚冠軍戒，他也是史上最多冠軍戒的四分衛。

第53屆超級盃將於2月4日上午7點半開打，由愛國者出戰洛杉磯公羊，本屆超級盃戲碼與去年10月大聯盟世界大賽組合相同，短短2個月時間，波士頓和洛杉磯球隊再次爭奪象徵最高榮譽的冠軍。過去季後賽雙方僅有過一次對戰，發生在2002年第36屆超級盃，當時愛國者以20比17戰勝聖路易公羊隊，奪得隊史首座超級盃冠軍。

▲超級盃,老鷹,愛國者。（圖／達志影像／美聯社）

▲愛國者連續3年打進超級盃。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 愛國者布雷迪超級盃
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