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WCBA／黃品蓁明星賽8分、王維琳4分　楊雅惠技術賽亞軍

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▲▼福建楊雅惠。（（圖／CFP）

▲福建楊雅惠拿下明星周技術挑戰賽亞軍。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA明星周於27日落幕，本屆共3台將各自於不同賽事出賽，河北黃品蓁於明星賽正賽拿下8分，四川王維琳於星銳賽繳出4分，例行賽助攻排名第二的福建楊雅惠於技術挑戰賽則再度以2.4秒飲恨收下亞軍。

王維琳參加的星銳賽率先於26日開打，王維琳先發上場15分鐘拿下4分。開局星銳隊攻勢相當兇猛，王維琳首節也參與進攻率球隊打出一波17比6攻勢，下半場大學聯隊急起直追，第四節更將分差縮小為5分，星銳隊甚至差點遭絕殺，最後星銳靠著韓旭的再見火鍋鎖住勝局，星銳才以79比78險勝大學聯隊。

▲WCBA四川王維琳、河南魏于淳、黃英利，山西黃凡珊。（圖／CFP）

▲四川王維琳。（圖／CFP）

27日於正賽中場時間舉行的技術挑戰賽決賽，楊雅惠雖然於預賽以第三名作收，但他決賽率先登場後傳球上籃全數一次到位，無奈三分球出手於第3次才命中寫下41.8秒成績，楊雅惠雖然投籃、傳球所花秒數表現都比廣東後衛楊力維還少，但由於楊力維推進速度較快，最終秒數楊力維仍以39.4秒擊敗楊雅惠，楊雅惠以2.4秒惜敗收下技術挑戰賽亞軍。

正賽部份，黃品蓁代表的北方共享隊於上半場領先南方超越隊，但下半場南方一輪猛攻，第三節反超北方1分，北方也不甘示弱於第四節末打出一波9比0攻勢，終場北方仍以123比109拿下勝利，黃品蓁繳出8分表現，明星賽MVP最後頒北方的八一中鋒孫夢然，她全場2分球11投11中，三分球5投2中，拿下28分。

明星賽結束後3位台將河北黃品蓁、四川王維琳、福建楊雅惠因球隊都未進入季後賽，3人都可能返台。其餘球隊進入季後賽的4位台將如新疆彭詩晴、山東吳盈潔、山西黃凡珊、上海陳鈺君則將在2月13日再度續戰季後賽。

▼河北黃品蓁（圖／CFP）

▲▼河北黃品蓁（圖／CFP）

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關鍵字： 旅外台將WCBA黃品蓁楊雅惠王維琳
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